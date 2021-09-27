華春瑩再談孟晚舟回國：是中國人民、正義力量的勝利

華為副董事長孟晚舟與美國司法部達成延緩起訴協議後，獲釋回國。在北京，外交部發言人華春瑩今日表示，這是中國人民、正義力量的勝利，又透露孟晚舟被無理拘押後，國家主席習近平親自關心，並稱中共領導下的強大中國，永遠是中國公民的堅強後盾。

華春瑩今日在外交部例行記者會上重申，孟晚舟事件是針對中國公民的政治構陷和政治迫害，目的是打壓以華為為代表的中國高技術企業。她稱，經過中國政府不懈努力，孟晚舟終於平安回到祖國，對此表示由衷高興。

孟晚舟被拘後 習親自關心

她提到，2018年12月初孟晚舟被無理拘押後，「中國黨和政府高度重視，習近平主席親自關心」，中國外交部和駐美、駐加使館，駐溫哥華總領館，在各個層級、各種場合全力工作，向孟晚舟提供領事保護和協助，向美加提出嚴正交涉，要求撤銷對孟的錯誤指控，盡快讓她平安回國。

孟晚舟早前獲釋後曾說，「習主席關心我們每一位中國公民的安危，同樣也把我的事情掛在心上，讓我深受感動」，又稱沒有強大的祖國，就沒有她今天的自由。

華春瑩強調，孟晚舟平安回國，是中國黨和政府不懈努力、全國人民鼎力支持的結果。「正義也許遲到，但絕不會缺席」。又指，如果一定要用勝利這個詞，「這是中國人民的勝利，也是正義力量的勝利」。

另外，孟晚舟獲釋同時，兩名在華被控間諜罪的加拿大前外交官康明凱（Michael Kovrig）和商人斯帕弗（Michael Spavor）亦獲准返加。

王毅：中國反對強權 不畏脅迫

華春瑩強調， 孟晚舟事件同康明凱、邁克爾案件的性質完全不同。指 康明凱、邁克爾涉嫌危害中國國家安全犯罪，兩人以身患疾病為由提出申請取保候審，經有關部門確認和專業醫療機構診斷，並由加拿大駐華大使提供擔保，中國相關法院依法批准取保候審，由中國國家安全機關執行。

國務委員兼外長王毅今日與委內瑞拉外長普拉森西亞通話時提到，中國歷來反對一切強權，不畏任何脅迫。中方維護本國公民正當權益的立場堅定不移，從不妥協。他指，出於政治目的，編造各種藉口，在世界上任意拘禁他國公民的做法，是徹頭徹尾的脅迫霸凌，是對國際規則和人類良知的公然挑戰，不應任其橫行下去。

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責任編輯：林佩怡

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