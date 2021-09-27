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外電：中國大飛機C919缺零件 美國收緊出口限制

國情動向 17:28 2021/09/27

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珠海航展本周舉行，國產大飛機——中國商飛C919窄體客機預期最快明年付運，卻未在今次珠海航展亮相行列。美國收緊高科技產品出口限制下，C919據報面臨零件短缺，或更難達到認證和生產目標。中國商飛未有回應報道。

路透社引述消息人士報道，C919項目未能獲得供應商及時支援，部分零件目前已經用盡。C919是中國研發之首款大型客機，雖在中國組裝生產，但由於客機航電系統、引擎等重要設備都採用西方國家出品，供應鏈容易受到美國打壓。

美國政府去年12月要求，向「與中國軍方有關」企業出口零件和科技支援服務前需要取得批文，儘管美方供應商後來陸續獲批，但這程序為C919項目帶來延誤，威脅到客機早期生產。C919首發客戶東方航空8月表示，預期年底會接收首架客機，未來兩年各再接收2架。

但C919可能因為供應鏈問題趕不上時間表。美國收緊出口限制、通脹、原材料短缺等問題，都令供應商對項目初始小批量生產的支持意願，不如過去幾年。

消息人士亦稱，C919由於進度落後，仍在努力累積最低飛行時數，以獲得中國民航局發出適航證，使試飛以外無暇參加珠海航展，而即使客機預計年底能獲得適航證，之後亦要經過一系列改進，方能爭取解除當局對該機飛行提出的限制。

中國首架CR929寬體客機已動工建造  技術細節曝光

國產C919客機首架年底交付東航 將飛這些航線

美國若制裁中國商飛 國產大客機上天之路會受阻嗎？

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責任編輯：連兆鋒

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