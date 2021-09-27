人行貨幣政策委員會：經濟恢復仍不穩固 提房地產要維護這事

中國人民銀行貨幣政策委員會，近日召開今年第三季度例會，提到當前全球疫情仍在持續演變，外部環境更趨嚴峻複雜，國內經濟恢復仍然不穩固、不均衡，強調要穩字當頭，堅持擴大內需戰略，靈活精準實施貨幣政策，加強與財政、產業、監管政策之間的協調，統籌金融支持實體經濟與防風險，保持經濟運行在合理區間。

而正值內地樓市持續降溫、恒大債務問題未完全解決，上述會議提到，要「維護房地產市場的健康發展，維護住房消費者的合法權益」。

人行貨幣政策委員會第三季度例會，由人行行長兼貨幣政策委員會主席易綱主持。

穩健貨幣政策靈活精準 增加小微企業貸款

會議提到，要加強國內外經濟形勢邊際變化的研判分析，加強國際宏觀經濟政策協調，防範外部衝擊，集中精力辦好自己的事，搞好跨週期政策設計，統籌做好今明兩年宏觀政策銜接，支持經濟高質量發展。

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穩健的貨幣政策要靈活精準、合理適度，保持流動性合理充裕，增強信貸總量增長的穩定性，保持貨幣供應量和社會融資規模增速同名義經濟增速基本匹配，保持宏觀槓桿率基本穩定。同時，堅持把服務實體經濟放到更加突出的位置，維護經濟大局總體平穩，增強經濟發展韌性。

會議又提出，進一步發揮好再貸款、再貼現和直達實體經濟貨幣政策工具等措施的牽引帶動作用，用好新增3000億元支小再貸款額度，支持增加小微企業和個體工商戶貸款，落實好普惠小微企業貸款延期還本付息政策，和信用貸款支持計劃延期工作，綜合施策支持區域協調發展。

推動實際貸款利率降低 防範金融風險

此外，深化金融供給側結構性改革，推動中小銀行聚焦主責主業，增強金融市場的活力和韌性。支持銀行補充資本，提高服務實體經濟和防範金融風險的能力。健全市場化利率形成和傳導機制，完善央行政策利率體系，優化存款利率監管，釋放貸款市場報價利率改革潛力，推動實際貸款利率進一步降低。深化匯率市場化改革，增強人民幣匯率彈性，引導企業和金融機構堅持「風險中性」理念，加強預期管理，把握好內部均衡和外部均衡的平衡，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。

同時，構建金融有效支持實體經濟的體制機制，完善金融支持創新體系，引導金融機構增加製造業中長期貸款，努力做到金融對民營企業的支持與民營企業對經濟社會發展的貢獻相適應，有序推動碳減排支持工具落地生效，以促進實現碳達峰、碳中和為目標完善綠色金融體系。維護房地產市場的健康發展，維護住房消費者的合法權益。推進金融高水平雙向開放，提高開放條件下經濟金融管理能力和防控風險能力。

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責任編輯：林佩怡

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