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【中美角力】美國計劃拉丁美洲開展項目 抗衡中國一帶一路

國情動向 19:24 2021/09/27

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中美地緣角力持續升溫，外電報道，美國官員本周將前往拉丁美洲，考察基建項目，準備抗衡中國「一帶一路」倡議。

美國官員表示，由總統拜登的副國家安全顧問辛格（Daleep Singh）率領的外交和發展官員代表團正在哥倫比亞，稍後將前往厄瓜多爾和巴拿馬，將與當地高層、商界領袖和民間活動人士會談。

冀項目環保標準比中國高 財務條款完全透明

白宮希望參與到環保和勞動力標準比中國項目更高的項目，財務條款則完全透明。

美新招牽制中國？克里謀這樣把「一帶一路」與減排綑綁

G7料出台抗衡中國「一帶一路」措施

路透報道，該代表團的任務，是將七國集團（G7）6月宣示的國際基建投資倡議「重建更美好的世界」（B3W），變為現實。而這是「聆聽之旅」中的第一個。據拜登政府高級官員透露，美國擬於明年初正式啟動B3W倡議，包括公布一些初始項目的細節，但尚未決定最終分配多少資金。

彭博則引述美國官員表示，整個開發中國家群體至2035年，將有超過40萬億美元的基建需求。美國官員計劃先聽取當地領導人的想法，隨後於明年初正式挑選幾個旗艦項目。

他們舉了幾個項目的例子，包括印度的太陽能工廠、薩爾瓦多的水處理工廠，南非的藥物研發和生產項目（可用於生產新冠肺炎藥物或疫苗）、可能取代5G無線網絡的數字科技項目、肯尼亞農戶的數字聯通，以及在巴西對婦女所有企業投資等。

抗衡中國「一帶一路」？歐盟推動「全球門戶」計劃

責任編輯：林佩怡

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