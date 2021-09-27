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童裝圖案被指「邪典風」 江南布衣遭約談調查（組圖）

社會熱點 22:32 2021/09/27

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內地本土服裝品牌江南布衣近日被投訴旗下童裝印有不當圖案，事件不斷發酵，網民不斷研究往年各種設計圖案，認為該品牌童裝設計含大量陰暗暴力、暗黑恐怖等因素，堪稱邪典風。涉事系列服裝已全線下架，浙江省杭州市官方通告稱已約談江南布衣，並成立調查組進行調查。

有網民9月19日發文稱，發現四歲孩子身上所著的江南布衣襯衫上印有「WELCOME TO HELL」（歡迎來到地獄）、「LET ME TOUCH YOU」（讓我摸摸你）等英文字樣，並配有死神、煉獄等圖案，令人極度不適。該網民表示家中老人不懂英文，只看款式買給孩子穿，不解為何江南布衣要「印一堆牛鬼蛇神給祖國的花朵穿」。圖片顯示該襯衫來自江南布衣旗下童裝品牌「jnby by JNBY」生產。

【設計風波】江南布衣設計遭網民批評　指圖案文字令人感到「噁心」、不利兒童身心發育

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這一爆料引發廣泛關注，不少網民陸續曬出「jnby by JNBY」童裝中大量不適當的設計圖案，如身上插滿箭的小童，並配有「爸爸媽媽，幫幫我，我要死了」的英文字樣，還有各種斷手斷足詭異圖案，網民表示匪夷所思。江南布衣的官網上顯示，該款「WELCOME TO HELL」的設計理念來源於古典畫作，主題為迷糊天使，23日「jnby by JNBY」官方賬號正式發表致歉聲明，同時再強調他們以自由的想象力為理念，借助藝術的設計手法，創造更多童趣。網民對此並不買賬，紛紛起底江南布衣。

創始人夫婦已非中國籍

江南布衣上世紀90年代由李琳和吳健夫婦共同創立，據江南布衣早在2016年的招股書就顯示，創始人李琳和吳健夫婦國籍已非中國，而是聖基茨和尼維斯籍。這一發現更令不少網民表示「細思極恐」，更成為該品牌被抵制的理由。
昨日，浙江省杭州市西湖區人民政府新聞辦公室官方微博發佈通告稱，浙江省杭州市西湖區相關部門已約談江南布衣，責成企業立即下架涉事童裝以及同類型款式服裝，對已售涉事童裝作無理由退貨處理。同時，成立由西湖區市場監管局等部門和屬地街道組成的調查組，對該事件進行調查，並將依據調查結果依法依規進行處理。

受此消息影響，今日江南布衣 （03306） 股價一度跌幅超11%。截至收盤，江南布衣股價報13.58元，跌幅9.35%，較今年八月21.5元的峰值時期跌超36%。

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責任編輯：袁瑋婧

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