童裝圖案被指「邪典風」 江南布衣遭約談調查（組圖）

內地本土服裝品牌江南布衣近日被投訴旗下童裝印有不當圖案,事件不斷發酵,網民不斷研究往年各種設計圖案,認為該品牌童裝設計含大量陰暗暴力、暗黑恐怖等因素,堪稱邪典風。涉事系列服裝已全線下架,浙江省杭州市官方通告稱已約談江南布衣,並成立調查組進行調查。

有網民9月19日發文稱,發現四歲孩子身上所著的江南布衣襯衫上印有「WELCOME TO HELL」(歡迎來到地獄)、「LET ME TOUCH YOU」(讓我摸摸你)等英文字樣,並配有死神、煉獄等圖案,令人極度不適。該網民表示家中老人不懂英文,只看款式買給孩子穿,不解為何江南布衣要「印一堆牛鬼蛇神給祖國的花朵穿」。圖片顯示該襯衫來自江南布衣旗下童裝品牌「jnby by JNBY」生產。

【設計風波】江南布衣設計遭網民批評 指圖案文字令人感到「噁心」、不利兒童身心發育

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

這一爆料引發廣泛關注,不少網民陸續曬出「jnby by JNBY」童裝中大量不適當的設計圖案,如身上插滿箭的小童,並配有「爸爸媽媽,幫幫我,我要死了」的英文字樣,還有各種斷手斷足詭異圖案,網民表示匪夷所思。江南布衣的官網上顯示,該款「WELCOME TO HELL」的設計理念來源於古典畫作,主題為迷糊天使,23日「jnby by JNBY」官方賬號正式發表致歉聲明,同時再強調他們以自由的想象力為理念,借助藝術的設計手法,創造更多童趣。網民對此並不買賬,紛紛起底江南布衣。

創始人夫婦已非中國籍

江南布衣上世紀90年代由李琳和吳健夫婦共同創立,據江南布衣早在2016年的招股書就顯示,創始人李琳和吳健夫婦國籍已非中國,而是聖基茨和尼維斯籍。這一發現更令不少網民表示「細思極恐」,更成為該品牌被抵制的理由。

昨日,浙江省杭州市西湖區人民政府新聞辦公室官方微博發佈通告稱,浙江省杭州市西湖區相關部門已約談江南布衣,責成企業立即下架涉事童裝以及同類型款式服裝,對已售涉事童裝作無理由退貨處理。同時,成立由西湖區市場監管局等部門和屬地街道組成的調查組,對該事件進行調查,並將依據調查結果依法依規進行處理。

受此消息影響,今日江南布衣 (03306) 股價一度跌幅超11%。截至收盤,江南布衣股價報13.58元,跌幅9.35%,較今年八月21.5元的峰值時期跌超36%。

【企業盈喜】江南布衣(03306)料全年純利增逾80%

【業績|服裝】江南布衣半年多賺87% 末期息連特息1.11元、周息率逾8厘

責任編輯:袁瑋婧

緊貼中國國情最新發展,Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁