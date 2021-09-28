【珠海航展】官方首曝殲20性能數據！霹靂15導彈射程達這個數

第十三屆珠海航展周二（28日）開幕，解放軍隱型戰機殲-20除了預料會參與飛行表演，其大比例模型也靜態展出，在展館內任人觀摩。官方也在今屆珠海航展上，首次披露了殲-20一些性能數據，以及殲-20主武器——霹靂-15遠程空對空導彈的參數。

在珠海航展1號館中心位置，一個大型旋轉展台上，同時展示了殲-20隱型戰鬥機、運-20戰略運輸機、直-20通用直升機、攻擊-11無人作戰飛機的大比例模型。

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這4款飛機都是解放軍現役最新飛機，在展館內也分別代表「空中打擊」、「戰略投放」、「低空突防」和「察打與協同」4個分展區。

「空中打擊」方面，場內展出了殲-20、殲-10CE、殲-16、殲-11B等一系列主力戰機，和以最新PL-15E（霹靂-15E）遠程空空導彈為代表的新型對空、對地武器裝備。

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殲-20等的一些性能數據也是首次披露。現場展板顯示，殲-20長21.2米，高4.69米，翼展13.01米，最大飛行速度達到2.0馬赫。

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首次現身珠海航展的霹靂-15E空空導彈，最大射程達145公里，採用捷聯慣導/衛星組合＋主動雷達末制導等組合制導方式，並具有雙向數據鏈修正能力——意味導彈具備在飛行中途改變打擊目標的先進能力。

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此前資料顯示，霹靂-15E是霹靂-15導彈的出口型號，射程有所縮減，而外界推斷，解放軍自用的霹靂-15射程在200到300公里以上。

相比之下，美軍現役主力空空導彈「先進中程空空導彈」（AMRAAM），最新型號AIM-120D射程約160公里。美軍200公里「不死鳥」遠程空空導彈（AIM-54 Phoenix）早已退役，近年正趕在研發新一代遠程空空導彈AIM-260。

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珠海航展展館內的「戰略投放」分區，展出了運-20、多型運-9運輸機，以及未來的重型運輸直升機等。

「低空突防」方面，除了最新的直-20，還有直-8、直-10ME、直-19E、直-9WE、直-11E等一系列直升機，共同組成能力銜接的低空突防直升機裝備體系。在現場播放的視頻中，完整展示了這些直升機如何在實際戰鬥過程中協同完成各種任務。

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壓軸的各種無人機組成的「察打與協同」分區，其中的攻擊-11、無偵-7、無偵-8等多款無人機同時第一次亮相。這3款先進無人機構成的是一個從偵察、打擊，到戰果評判的高端無人作戰系統。

攻擊-11無人機還打開機腹內的兩個彈艙，每個彈艙分別容納著4枚精確制導炸彈。攻擊-11的起落架艙和彈艙的艙蓋，都採用鋸齒形隱身設計。現場數據顯示，攻擊-11長12.2米，機高2.7米，翼展14.4米。

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無偵-7無人機長14米，機高3.9米，翼展22.8米，系統以三代戰鬥機高可靠系統為基礎，導航系統國際領先，任務載荷居於國內高端，已經在全疆域使用中展現良好的環境適應能力。

更具科幻色彩的無偵-8高空高速偵察機，長11.5米，機身高2.2米，機寬6.7米，可對敵防護嚴密的戰略、戰役目標實施有效突防，利用配裝的偵察任務設備獲取高分辨率目標圖像，為各級作戰部隊提供偵察和打擊效果評估情報。

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責任編輯：連兆鋒