王毅視像晤北約秘書長 稱亞太不需新軍事集團

國務委員兼外長王毅周一（27日）應約與北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）視像會晤。王毅稱，近年來一些北約成員國派艦機抵近中國周邊活動，但亞太地區不需要建立新的軍事集團，也不應再引起大國對抗，更不應搞旨在鼓動新冷戰的小圈子。北約應當堅持原有地理定位，為區域和平穩定發展發揮建設性作用。

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王毅又表示，中國和北約都贊同應加強對話交流，增進相互了解。而推進雙方關係的關鍵是解決好相互認知問題，要理性客觀看待對方，不偏聽偏信虛假信息，更不應被謊言謠言迷惑。中國過去不是、今後亦不會是北約的對手。中方願在平等和相互尊重基礎上繼續同北約開展對話，促進雙方關係健康穩定發展。

王毅續指，中國堅定奉行防禦性國防政策，始終堅持和平發展，不稱霸，不擴張，不謀求勢力範圍，願與各國分享發展紅利。另堅持對話而不對抗、結伴而不結盟，推動建設相互尊重、公平正義、合作共贏為核心的新型國際關系和人類命運共同體。

▲ 王毅與北約秘書長斯托爾滕貝格舉行視像會晤。（外交部圖片）

北約亦發聲明指，斯托爾滕貝格在會面中表示，中國是重要的全球性力量，中國在經濟發展和脫貧方面取得巨大成就，為全世界帶來發展機遇。他歡迎北約和中國之間不斷擴大的對話，強調北約並不把中國視為對手，但呼籲中方恪守國際承諾，在國際體系中負責任地行事。他又指北約關注中國的脅迫政策、擴大核武器庫，以及軍事現代化缺乏透明度等問題，強調軍控對話和相互透明，對北約和中國都有利。

責任編輯：易燕丹

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