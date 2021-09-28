【多地限電】東北現蠟燭囤貨潮 廠家：一周內訂單增十幾倍

東北限電波及範圍大，民生受阻，有居民指當地已出現囤積蠟燭的現象。一些蠟燭生產商也稱，一周內訂單量提高十幾倍，目前存貨已被清空，其中大部分訂單來自東三省。

蠟燭廠家也面臨新限電 可能會停產

據內媒紅星新聞報道，得知未來會長期停電後，東北一些地區的居民已備好移動電源和電池夜光燈，還囤積了不少蠟燭。

在沈陽渾南區，市民周先生從家裡9月23日發生接連停電情況後，便大量買蠟燭。他稱，小區周邊的小賣鋪蠟燭已變得緊缺，去晚了都買不到。

周先生說，停電以後蠟燭幾乎成每個家庭的剛需。加之未來停電情況的不確定性，不少人已經開始囤積蠟燭，也因此導致小區周邊蠟燭有小幅度的漲價。超市買不到，他就在網上下單。目前網上訂購蠟燭尚且影響不大，能準時發貨，價格也比超市便宜。

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報道指，某網購平台多家售賣蠟燭的廠商表示，近期網購蠟燭的訂單量的確有所增大。一家位於浙江金華的蠟燭網購平台表示，目前廠家還有一定的蠟燭存貨，但由於其生產廠家也面臨限電困難，因此出現了一定程度的生產緊張，平台也出現了一定的補貨難。

同時，浙江義烏一家蠟燭生產廠負責人稱，在近一周時間裡，工廠收到的訂單量已經翻十倍不止，且訂單大多來自東三省。

「目前我們的存貨已經清空了，工廠也正在盡全力生產新的蠟燭。」該負責人表示，受拉閘限電因素的影響，這一周時間公司營業額迎來了激增，庫存已經沒有了，而新的訂單量還在增加。但由於限電的要求，該生產廠也不時會陷入斷電停產的境遇，「我們也只能盡可能保障生產，在有條件的情況下生產更多蠟燭。」至於後期是否會有漲價情況的出現，該負責人表示，交給市場來決定。

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責任編輯：尹航