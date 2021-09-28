整治醫美業 官方禁播「美容貸」廣告

近日內地「美容貸」問題備受輿論關注，國家廣播電視總局辦公廳昨日發通知指出，近期發現，一些「美容貸」廣告以低息甚至無息吸引青年，誘導超前消費、超高消費，涉嫌虛假宣傳、欺騙和誤導消費者，造成不良影響。為此，廣電總局決定，自即日起，各廣播電視和網絡視聽機構、平台一律停止播出「美容貸」及類似廣告。

內地《新華社》近期連日發文點名批評一些醫美機構以低息甚至無息誘騙消費者辦理「美容貸」，稱有的貸款利率高達百分之三十多，「有的人變美未成卻背了一身債」。新華社記者調查發現，一些醫美機構往往以低息吸引消費者，實際上利息遠遠高於國家規定貸款利率。有的平台甚至宣稱0利息，實際上會收取各種手續費，並且在實際操作中，醫美機構和金融平台往往以各種名目收取額外費用。

「美容貸款」又稱「醫療美容分期付」，屬於醫療整形機構與第三方金融機構合作推出的小額消費貸款項目，属于场景金融的一种。「美容貸款」具有審批快、額度低、周期短、利率適中、純信用貸款等特點，主要針對有美容需求但缺少費用的愛美人士。随着医美市场的扩大和互联网金融的发展，2016年左右，「美容貸」開始發展壯大，醫美貸亂象頻發，醫美市場也成為「騙貸」與「誘貸」的高發地，不少消費者集體投訴整形醫院或消費金融公司，投訴內容主要包括洗腦式誘導貸款、欺騙式誘導貸款、陰陽合同、貸款利息高、扣取高額手續費、有隱形收費、暴力催收等。

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今年5月，國家衛生健康委等八部門聯合發布《關於印發打擊非法醫療美容服務專項整治工作方案的通知》，決定於2021年6月至12月聯合開展打擊非法醫療美容服務專項整治工作。6月，中國互金協會發文倡議，規範醫療美容相關金融產品和金融服務，要求金融機構不與任何不法醫療美容機構開展合作，不向任何不法醫療美容機構客戶提供相關金融產品和服務。8月中旬，據多家內地媒體報導，上交所、深交所要求新掛牌的消費金融資產證券化產品（ABS），底層資產中禁止「醫美分期貸款」入池，此要求僅針對新發ABS，已發行的不受影響。業內人士認為深滬交易所聯手封殺醫美貸，意味著國家揮向醫美的整治重拳已經發力，大力監管整治醫療美容業。

責任編輯：袁瑋婧

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