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多名在英中國留學生遇襲：一周7起

社會熱點 11:48 2021/09/28

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據中國駐曼徹斯特總領館的官方消息，近日，數名中國留學生在謝菲爾德遇襲。據內媒封面新聞報道，知情人透露均為針對女生的嚴重身體暴力事件。

襲擊者為同一名陌生女子

據報道，一名在英國謝菲爾德大學學習，並瞭解此事的中國留學生小雪（化名），表示，大概從9月20日開始，謝菲爾德大學最近發生了7-8起針對中國學生，尤其是女學生的嚴重身體暴力事件。

因為謝菲爾德大學的教學樓分佈在城市的各個位置，這些襲擊事件大都發生在謝菲爾德大學的教學樓附近，比如說Diamond圖書館和教堂附近。據小雪表述，這些中國學生被用鈍器從背後偷襲頭部，根據受害者描述，大部分是襲擊者大多為同一名陌生女子，身高大概在160-165釐米。

另一位留學生小丹表示， 但小丹向記者表示，她從目擊者口中聽說，襲擊者應該是「兩名女性」，其中一人是白人女性，另一位是亞裔女性，「她們拎著一個巨大的手提袋，裡面裝著『很重的東西』，偷偷地尋找在街上等候或在教學樓周圍的中國學生。」

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襲擊在謝菲爾德早有先例

今年4月25日，同樣是在謝菲爾德，一位中國女留學生從商場購物後，一個人走在謝菲爾德的街道上，一個白人女子突然跑到了中國女留學生的身前，直接問女留學生是不是中國人，然後開始使用各種充滿種族歧視的言語辱駡女留學生。

辱駡之後，據當地媒體報道，這位白人女子就直接朝著女留學生的臉部扇了一巴掌，然後揪住女留學生的頭部將她拖到在地，用腳猛踢女留學生的頭部。白人女子甚至拿起了一個空酒瓶準備朝著受害者頭部砸下去，幸好路人看到後及時制止，才避免了更大的悲劇發生。

謝菲爾德大學校園

中國留學生是英國教育產業重要收入來源

據英國媒體報道，謝菲爾德共有兩所大學，謝菲爾德大學和謝菲爾德哈勒姆大學，總共約有6000多名中國留學生謝菲爾德生活學習，每年為當地經濟貢獻約2億英鎊的收入。

不僅是謝菲爾德大學，2020年，英國教育部發佈的《2020年英國本科申請資料》顯示，截至2020年6月30日，申請英國大學本科的中國學生比去年同期增長了23%，創下歷史新高。中國學生申請英國大學本科的人數已占到非歐盟國家的近1/4。而據英國媒體披露，中國學生每年交給英國各個大學的學費總和高達150億人民幣。

截至目前中國駐曼徹斯特總領事館總領事已致函謝菲爾德大學校長，敦促校方會同警局採取果斷措施，將犯罪分子繩之以法，並切實保護在英留學人員人身安全。據悉，警方已拘捕一名犯罪嫌疑人，校方迅速安排專人為受害同學提供協助。目前，受害同學傷情穩定。我館高度關注案情進展，將繼續與校方和警方保持密切聯繫，堅決維護留學生人身安全和合法權益。

中國駐曼徹斯特總領事館官網譴責

責任編輯：李冰琪

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