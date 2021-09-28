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耗資19億美元 美國將啟動拆除華為中興等中企設備計劃 

國情動向 12:02 2021/09/28

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捲入中美關係漩渦的華為副董事長孟晚舟近日回國，而美國對華為的圍堵並未放鬆。美國聯邦通信委員會（FCC）周一表示，將啟動一項19億美元的計劃，向大部分美國農村電信運營商提供補償，以幫助他們拆除華為和中興通訊 （00763） 等被視為國安威脅的中國公司生產的網絡設備。

京：美國濫用國安概念打壓中企

據路透社報道，該項目於今年7月確定，將於10月29日開始接受申請，截止到2022年1月14日。

對於農村運營商來說，拆除和更換掉華為和中興等中企的設備是一個大問題，他們面臨著高昂的成本，以及難以找到工人。

FCC的最終命令將有資格獲得補償的公司從擁有200萬或以下客戶的公司擴大到擁有1,000萬或以下客戶的公司。

FCC在2020年9月估計，從網絡中拆除和替換華為和中興的設備將花費18.37億美元。

美國恐用孟晚舟口供進一步狙擊華為 商務部長早說了這話

胡錫進：孟晚舟不認罪獲釋令人欣慰 華為比阿爾斯通幸運得多

【中美角力】美商務部長：必要時將對華為採取進一步行動

去年，FCC認定華為和中興對通信網絡構成國家安全威脅，禁止美國公司動用83億美元的政府資金從這兩家公司購買設備。去年12月，FCC通過了一項規定，要求采用中興或華為設備的運營商「拆除並更換」這些設備。

在北京，外交部曾對美國的華為禁令表示，所謂「國家安全」不過是美對中國高科技企業實施「國家霸凌」的拙劣借口，美國政府泛化國家安全概念，濫用國家力量，不擇手段打壓中國企業。中方敦促美方糾正錯誤，停止對中國企業的誣蔑抹黑和無理打壓，公平、公正、非歧視地對待中國企業。中國政府將繼續堅定維護中國企業的合法權益。

責任編輯：尹航

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