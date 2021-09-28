【神州快訊】貴州「旅遊兩會」28項目集中簽約 投資總額超360億

▲ 貴州省文化旅遊產業招商推介會現場，28個项目集中簽約。

2021國際山地旅遊暨戶外運動大會和第十六屆貴州旅遊產業發展大會（以下簡稱「旅遊兩會」）於9月26日至28日在銅仁召開。是次「旅遊兩會」以「強產業融合 促旅遊提質」為主題，旨在推動鄉村、避暑、溫泉、名酒、紅色、非遺、醫藥康養、體育、橋樑、研學、森林等特色旅遊品牌打造，助力貴州旅遊大提質，加快建設國際一流山地旅遊目的地、國內一流度假康養目的地，建設多彩貴州旅遊強省。

在「旅遊兩會」期間，舉行了貴州省文化旅遊產業招商推介會，共28個項目現場集中簽約，合同投資總金額363.5億元（人民幣，下同）。其中，一批圍繞體育旅遊產業補短板、強鏈條的項目順利簽約，將為貴州創建全國體育旅遊示範區和建設山地民族特色體育強省注入強勁動力。

旅遊產業化作為高質量發展主抓手

貴州是生態文明試驗區，有公園省美譽，山水景色千姿百態，自然風景和民族風情交相輝映，紅色文化資源豐富，為發展旅遊業提供了得天獨厚的條件。貴州省委副書記、省長李炳軍在開幕式致辭中表示，貴州把旅遊產業化作為高質量發展的主抓手之一，大力實施市場主體培育行動，堅持市場化方向，全面提升旅遊產業市場化水準，給旅遊市場主體發展壯大提供廣闊的空間。同時，貴州大力實施旅遊業態升級行動，圍繞「吃、住、行、娛、購、遊」各環節，促進旅遊業態融合和提質升級，發展智慧旅遊，更好滿足遊客日益多樣化的旅遊需求。

貴州省委副書記藍紹敏表示，貴州高度重視文旅產業的發展，連續16年舉辦旅遊產業發展大會，舉辦6屆國際山地旅遊戶外運動大會，出臺了一列的支持政策，制定降低企業交易成本的政策舉措，成立規模達到45億的文化旅遊產業投入基金，重點扶持旅遊產業項目。

產業融合 創建國家體育旅遊示範區

貴州是一座享受運動的體育公園。全年330天以上可進行戶外運動。平均海拔1,100米左右，溶洞、湖泊、瀑布、峽穀、天坑數不勝數，適合開展攀岩、騎行、漂流、低空飛行、高橋蹦極等各類戶外運動。87個項目入選中國體育旅遊精品項目，去年新增入選15個，入選數量位居全國第一。國際山地旅遊聯盟永久落戶貴州，國際山地旅遊暨戶外運動大會自2015年首次舉辦以來，已成為國際山地旅遊和戶外運動交流合作的高端平臺。

貴州省大力發展體育旅遊和戶外運動產業。據統計，2020年體育旅遊人次占貴州省旅遊人次的比例已經達到20%以上，成為推動旅遊產業結構轉型升級的重要力量。國家體育總局副局長李建明表示，體育總局與文化和旅遊部密切合作，大力支持貴州體育旅遊產業融合發展，支持貴州創建國家體育旅遊示範區。



川渝貴聯手做大旅遊「蛋糕」

貴州、四川、重慶3省市地緣相近、山水相連、人文相親。開幕式現場，川渝貴「西三角」文旅合作聯盟宣佈成立，推動三地文旅資源實現高度整合、優勢互補、市場聯動，共同做大旅遊市場的「蛋糕」、做強產業，將「西三角」建設成為中國重要文化旅遊視窗。

本次大會的東道主銅仁是黔東門戶，山奇水秀，當地政府堅持以梵淨山文化旅遊創新區為龍頭，推進以梵淨山5A級景區、中南門歷史文化旅遊區為雙手，以梵淨山、錦江、銅仁主城區鄉村振興產業帶為連綫的一帶雙核，發揮生態優勢強旅遊，全力打造國際國內一流山地旅遊目的地，一流度假康養旅遊目的地。

（資料由主辦方提供）