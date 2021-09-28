▲ 中國太空站快迎來外國太空人？神舟十二號原來搭了這兩國國旗

神舟十二號從中國天宮空間站（太空站）返回地球，飛船返回艙開艙儀式周二（27日）在北京航天城舉行，一批早前跟隨3名中國航天員飛天的物品亮相。令人關注的是，這其中包括了巴基斯坦、納米比亞的國旗。這究竟是為了甚麼，又意味甚麼呢？

據介紹，自神舟一號飛行任務開始，在歷次任務中都搭載了具有科研價值或社會效益的公益項目。此次神舟十二號載人飛船則搭載了航天育種、空間生物實驗等項目十餘個，還圍繞慶祝中國共產黨成立100周年搭載了有關物品。

航天技術人員通過工作梯進入返回艙內，將一件件搭載物品取出，當中有特色作物種子，還有慶祝中國與巴基斯坦建交70周年的兩面小型國旗，以及一面納米比亞大型國旗。

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巴基斯坦駐華大使莫因·哈克（Moin ul Haque）致辭時表示，本次把中巴兩國國旗發射到太空，不僅僅代表中巴之間特殊的友誼，同時也展示出中巴特殊的關係，以及雙方在太空科技方面的深化合作。

「中巴之間的友誼比山還高，比海還深，比鋼鐵還硬。我們知道外太空是廣袤無垠的，雙邊關係也有無限的發展可能性。我們相信未來中巴能夠在該領域取得更加深化的合作。我們也期待未來有一天巴基斯坦能將自己的宇航員送上太空。」

據悉，巴基斯坦是中國載人航天的重要合作夥伴。雙方2019年簽署合作協定，潛在合作領域包括太空科學實驗與技術試驗、航天員選拔訓練及飛行、載人航天科學應用與成果轉化等三個方面。

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納米比亞則是非洲國家和中國航天科學合作的代表。納米比亞斯瓦科普蒙德（Swakopmund）市郊的中國航天測控站，建於2001年，是中國在南半球的首個地面衛星測控站。

而且中國在役航天員三次出國訪問之中，有二次都是到訪納米比亞。中國首位航天員楊利偉2010年曾訪問納米比亞。2019年，航天員劉洋、陳冬訪問納米比亞。

納米比亞駐華大使凱亞莫（Elia Kaiyamo）在神十二開艙儀式上，對中國將納米比亞國旗帶上太空飛行90天表示感謝。他說：「這在納米比亞是非常重要的新聞，得到了納米比亞政府和人民的高度關注，也加深了納米比亞和中國之間的友誼。」

凱亞莫表示，納米比亞的年輕人因神舟十二號對太空探索和技術都產生了非常大的興趣，希望中國能夠為納米比亞培養更多的年輕人，提供相應的培訓，希望納米比亞年輕人能參與到航天探索中。

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責任編輯：連兆鋒