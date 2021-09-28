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內地增13本土確診 傳奇異果涉疫下架385公斤

社會熱點 13:15 2021/09/28

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內地增13本土確診 傳奇異果涉疫下架385公斤

國家衛健委通報，內地周一（27日）新增31宗新冠肺炎確診病例，本土病例佔13宗，其中11宗在黑龍江哈爾濱，2宗在福建廈門；另有18宗境外輸入個案，由雲南通報11宗，廣東3宗，江蘇2宗，天津及湖南各1宗。

黑龍江疫情持續，近日更有多地發布涉疫通報稱，一批由新西蘭進口的奇異果樣本，新冠病毒核酸檢測陽性，部分同批次貨物銷往黑龍江齊齊哈爾市某超市。經排查，市內商戶下架封存385公斤進口奇異果。

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央視新聞消息，接獲涉疫通報後，齊齊哈爾市市場監管部門於上周五（24日）出動共840人，排查進口奇異果進貨和銷售的情況；另與疫情防控部門協調，對奇異果、商品外包裝、接觸該奇異果的工作人員及環境樣本進行核酸採樣，並要求相關銷售場所立即進行全面消毒。

截至當日下午5時，檢查688間經營單位，其中農貿批發市場37間，大中型超市104間，蔬果店547間；共排查出經營新西蘭進口奇異果商戶17間，庫存385.59公斤，已全部下架封存。目前，所有採集的核酸樣本全部為陰性，並無感染。

齊齊哈爾市場監管局表示，將加大對全市水果批發市場、大型商超進口水果的排查力度，堅決防範因進口冷鏈食品和進口水果帶來的輸入性疫情風險。確保第一時間對國內涉疫產品信息開展排查，工作部署不過夜、24小時出結果。

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此外，黑龍江省衛健委通報稱，本輪疫情開始呈現多點散發態勢。該省自9月21日出現新冠肺炎本土確診病例，個案原本大多集中在哈爾濱的郊區巴彥縣，只有1宗來自哈爾濱中心城區南崗區；但9月25日起，哈爾濱市的木蘭縣、松北區以及綏化市，相繼出現確診病例。這幾個地方人員交往密切，再加上本輪疫情的密切接觸者和次密接者涉及多場婚宴，為疫情增加不確定性，防控形勢相當嚴峻復雜。

國務院聯防聯控機制已派專家赴木蘭縣、松北區以及綏化市指導疫情防控和醫療救治工作。

責任編輯：易燕丹

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