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網傳千萬代言綜藝邀約 14歲全紅嬋全數拒絕

社會熱點 13:51 2021/09/28

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內地14歲的跳水天才全紅嬋自東京一舉奪冠後備受關注，網傳有娛樂節目廠商開價一千兩百萬港幣想請她錄製，但近日她婉拒了任何綜藝節目邀約，只是在中國跳水隊的一個牛奶代言廣告上亮相。

東奧會結束後，有不少體育明星和商家簽下了代言合約，而在東奧會大放異彩的14歲跳水冠軍全紅嬋遲遲沒有消息，不少網民都希望她能多接一些商業代言為改善家裡生活。網傳不少綜藝節目爭相想邀請她上節目，同時一些運動品牌也想請她代言，比如特步。9月23日，在浙江衛視秋季招商會上，知名綜藝節目《王牌對王牌》的導演吳彤稱，新一季《王牌》想請像全紅嬋這樣的奧運冠軍來參加節目，「每一個王牌的人都在身邊。」

全紅嬋遭商家搶註商標 中國奧委會：不得侵犯運動員合法權益

全紅嬋奪金光宗耀祖  湛江全氏宗親傳破例為她立牌位

近年來內地的許多綜藝節目為提高收視率，都會邀請體育明星參加。像張繼科、張國偉、蘇炳添、傅園慧等，都曾多次受邀參加各種綜藝節目。全紅嬋曾在直播中透露過自己最喜歡的綜藝節目就是《王牌對王牌》，但此消息一出，有網民支持她露面多賺些錢，也不少網民認為奧運冠軍應該遠離娛樂圈和綜藝節目，全紅嬋只有14歲，過度曝光和飯圈文化很容易另其受到傷害，並且會影響訓練。

25日，全紅嬋做出了回應，雖然參加一次綜藝節目或者代言商品的報酬可能高達千萬，但全紅嬋依然拒絕了各公司的代言，各衛視的邀約請求。在全運會比賽結束，她從陝西返回湛江老家之後，便「消失」在公眾視野，直到中秋節才在微博送上佳節祝福。她還稱未來的比賽會繼續努力拼搏向上，爭取為家鄉和祖國贏得更多的榮譽。

中國跳水隊是我們國內體育管控最嚴格的參賽項目之一。此前奧運冠軍田亮，因為私自參與娛樂圈的綜藝節目錄製和廣告代言，導致被領隊周繼紅開除。從那以後，每一屆的跳水奧運冠軍，他們的生活都非常低調。

不過近日有網民在北京看到一塊廣告牌，上面從左至右以此是四位跳水世界冠軍：楊健、陳艾森、全紅嬋和王涵，這則廣告是中國跳水隊為一家奶製品廣告合作商拍攝，是跳水隊的集體代言。網民紛紛表示替全紅嬋感到高興。

責任編輯：袁瑋婧

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