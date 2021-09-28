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基辛格訪華翻版 美國高管據報密訪北京新疆 促成中美趨和

國情動向 15:56 2021/09/28

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基辛格訪華翻版 美國高管據報密訪北京新疆 促成中美趨和

中美關係近日略趨緩和，兩國元首通電後，中國加大力度減少燃煤發電，美國則釋放華為副董事長孟晚舟，總統拜登表明不求新冷戰。有報道披露，華爾街高管桑頓（John Thornton）月前曾秘密訪華，與中國領導層會面，作為中美兩國私下溝通渠道。桑頓此次中國行據報長達6周，還到訪了中國新疆。消息更形容，桑頓是次訪華，與當年基辛格秘密訪華性質相似。

《南華早報》引述消息人士報道，高盛前總裁、現任巴瑞克黃金（Barrick Gold Corp）執行董事長桑頓，8月底秘密到訪北京，與中共中央政治局常委、國務院副總理韓正會面，討論了氣候變化、新疆、重啟雙邊對話條件等關鍵議題。

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桑頓也是中美金融圓桌會議（China-US Financial Roundtable）聯席主席；據悉，他訪華歷時長達6周，首先在上海停留三星期，然後在8月底轉到北京與中國領導人會面，他隨後更獲安排前往新疆參觀一周。

報道稱，鑑於中國內地自全球疫情爆發至今，仍然大致對外國人關門，桑頓此次訪華是獲得了「史無前例」的准予通行；他獲安排在北京與中國官員接觸，因而能夠在中美領導層之間傳遞信息、互通雙方政策立場。

有消息人士直言，桑頓此行來華，性質上類似於基辛格1971年秘密訪問中國。

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據悉，美方近月尋求安排拜登與中國國家主席習近平會面，期望化解部分棘手議題，中方對重啟中美對話持開放態度，但表示兩國元首會在今年不太可能成事。中方堅持，美方應先調整對華敵視政策，並回應中方一些關切。

報道指，中方一大訴求就是美國放棄引渡孟晚舟。韓正告訴了桑頓，中國不尋求挑戰或取代美國，中美兩國應重啟合作，但這必須建立在互相尊重前提上，意味美國需視中國為平等的夥伴。

韓正據報亦反駁了拜登政府對華的兩手操作——一邊繼續前總統特朗普對華強硬做法，另一邊尋求就氣候變化等有限議題與中國合作。韓正向桑頓表明， 繼續特朗普的強硬派做法不會起作用。

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桑頓在北京期間，亦曾與中國氣候變化事務特使解振華會面，時間點是美國總統氣候特使克里8月底至9月初到訪天津之前。

報道表示，桑頓就氣候變化問題，向韓正預告了拜登政府的最新對華訴求，包括降低甲烷排放。韓正則質疑美方的應對氣候變化承諾，表示不管美國政策怎變，中國都會繼續做好自己本份。韓正亦向桑頓預告了，中國會停止對外援建燃煤發電廠，並逐步關閉本國煤電廠。

桑頓稱，理解中國不會屈於美方要求而將碳達峰目標由2030年推前，但他向中方建議，將碳達峰目標的英語表述，由「在」（by）2030年改為「早於」（before）2030年，以回應美方訴求又毋須承諾提早於特定日期。

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桑頓又告訴韓正，自己相信克里不只代表美國與中國談判氣候問題，而是代表中美整體關係。

克里訪華期間，中方官員亦正正向他表明，中方認為氣候合作不能與中美關係整體割裂，美方不能一邊打壓中國，一邊按自己需要找中國合作。

習近平上周在聯合國大會宣佈，中國不再援助外國興建煤電廠後，克里亦隨即表示計劃未來數周再次訪華。

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另外，報道亦披露，桑頓起行訪華前，美國官員至少兩次要求他不要前往新疆，因為美方認為這樣會顯得華府支持中國新疆政策，但桑頓最後還是去新疆訪問了一周。

消息人士稱，韓正向桑頓表示，桑頓應該將他在新疆的所見所聞，告訴美國國會議員，而美國應該反省自己的反恐雙重標準。

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責任編輯：連兆鋒

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