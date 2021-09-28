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【多地限電】內地多地發佈節約用電倡議 空調製冷不低於26℃

社會熱點 15:33 2021/09/28

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針對當前用電緊張的情況，廣東、黑龍江等多地發布倡議，號召節約用電。包括：鼓勵空調設置溫度不低於26℃等措施。

內地多地被限電拉閘

辦公區域3層以下停止使用電梯

近日，廣東省能源局、廣東電網共同發出《致全省電力用戶有序用電、節約用電倡議書》，要求全省各級黨政機關、事業單位率先垂範，帶頭踐行綠色節能辦公。各單位積極做好辦公設備科學用電、節約用電管理，帶動全社會形成節約用電良好習慣。空調製冷溫度設置不低於26℃，空調運行期間保持門窗關閉，非工作時段空調等辦公設備電源處於關閉狀態。充分利用自然光照明，合理使用照明燈具，盡可能減少照明數量和時間。辦公場所3層樓及以下停止使用電梯。

同時，倡議全省工、商業企業積極參與節約用電，支持配合有序用電實施。鼓勵廣大市民采取適度節約、綠色低碳的家庭生活方式。居家照明盡量利用自然光，少開長明燈，鼓勵空調設置溫度不低於26℃。

此外，黑龍江七台河倡議，各級黨政機關、事業單位辦公場所及商場、酒店、賓館、火車站、汽車站等公共場所，合理使用空調和電取暖設施。辦公時關閉不使用的用電設備，電器設備不處於待機狀態。

【多地限電】東北現蠟燭囤貨潮 廠家：一周內訂單增十幾倍

限電減產衝擊 多間機構下調中國經濟增長預測

專家：用電緊張不會持續太久

據第一財經報道，廈門大學中國能源政策研究院院長林伯強表示，今年電力供應緊張的原因有兩方面：一是因為電力需求增長過快；二是受到能耗雙控政策和電煤價格上漲的影響，發電廠面臨巨大壓力，導致供應不足。

林伯強分析，雖然中國的用電主要是工業用電，居民用電占比較小。但目前既要保障居民用電，也要保障經濟發展，因此，倡議全社會都省一省，也有一定的空間。當然，要從根本上緩解目前用電的緊張局面，就需要通過價格機製來調節，不漲電價就要壓煤價，或者電價漲一漲，讓電廠有動力多發電。

至於用電緊張、拉閘限電的情況會持續多久的問題，林伯強說，拉閘限電不會成為普遍現象，不會持續多久，因為中國電力系統的產能是充足的。現在關鍵是如何通過價格機製，鼓勵電廠發電，讓這些機器動起來。至於雙控原因而導致的拉閘限電，林伯強分析，由於今年是特殊年份，電力需求是這幾年最高的，所以建議考核可以相對寬松一點，明年再抓緊，因為明年整個電力需求會下降，不會再這麽高了。

責任編輯：李冰琪

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