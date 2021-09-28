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【共同富裕】「中國的全面小康」白皮書發佈 內地如何縮小貧富差？

國情動向 15:35 2021/09/28

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今日國新辦舉行《中國的全面小康》白皮書新聞發佈會，白皮書指中國全面建成小康社會，是對世界和平與發展的巨大貢獻。會上也強調完善再分配機制，發揮稅收槓桿的作用，使全體人民朝「共同富裕」目標邁進。

《中國的全面小康》白皮書共3.2萬多字，簡述中國全面建設小康的歷程。發佈會上，有媒體針對中國目前的貧富差距提問，國家會怎樣控制、縮小貧富差距？稅務方面的政策會不會起大的作用？

國家發展改革委黨組成員、副主任兼國家統計局黨組書記、局長寧吉喆回應道：全面建成小康社會的進程，是貧困現象不斷減少的過程，也是人民日益富裕起來的進程。雖然存在貧富差距，但城鄉、地區和不同群體居民收入差距總體上趨於縮小。

寧吉喆指出，「十四五」時期，進一步控制和縮小貧富差距，既要做大蛋糕，又要分好蛋糕，要堅持發展是第一要務，通過發展經濟、辛勤勞動、擴大就業增加居民收入，同時堅持按勞分配為主體、多種分配方式並存，提高勞動報酬在初次分配中的比重，健全工資合理增長機制，著力提高低收入群體的收入，擴大中等收入群體;完善按要素分配政策制度，增加中低收入群體的要素收入;完善再分配機制，加大稅收、社保、轉移支付等調節力度和精準性;發揮第三次分配的作用，發展慈善事業;構建初次分配、再分配、三次分配協調配套的基礎性制度安排，促進社會公平正義，促進人的全面發展，使全體人民朝著共同富裕目標紮實邁進。

【共同富裕】中央提到「三次分配」 究竟是什麼？

中央促「共同富裕」提合理調節高收入 專家倡稅制這樣改革

對於稅務政策，寧吉喆強調稅收在分配當中已經可以發揮重要作用，無論是在初次分配，還是在再分配、三次分配當中，都要發揮好稅收槓桿的作用。

寧吉喆指出，按居民收入計算，近十幾年中國基尼係數總體呈波動下降態勢。全國居民人均可支配收入基尼係數在2008年達到最高點0.491后，2009年至今呈現波動下降態勢，2020年降至0.468，累計下降0.023。同時居民收入分配調節在加大。

根據聯合國開發計畫署的標準，國際上通常把0.4作為貧富差距的警戒線，大於這一數值容易出現社會動盪。按此標準，中國的基尼係數目前依然偏高。

責任編輯：袁瑋婧

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