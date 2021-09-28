▲ 【珠海航展】期待已久！殲20換裝國產發動機表演 還有這些改進

第13屆中國國際航空航天博覽會（珠海航展）周二（28日）開幕，中國殲-20隱形戰機再次亮相飛行表演。與以往珠海航展不同的是，今次殲-20終於換上「中國心」，換裝了國產「太行」發動機，而不再是俄羅斯引擎。今屆珠海航展的殲-20還在一些細節上有所改進，隱形能力得到提升。

珠海航展開幕後，空軍「八一」飛行表演隊、「紅鷹」飛行表演隊、殲-20分別飛行表演。相比「八一」的殲-10中型戰鬥機、「紅鷹」的K-8高級教練機，殲-20重型隱形戰機無疑最為引入注目。

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殲-20展示指揮員李吉寬在新聞發佈會上表明，今次亮相表演的殲-20配上了「中國心」——成功換裝國產發動機。中國空軍新聞發言人申進科也表示，殲-20戰機用上了國產發動機。他還指，殲-20用上了「中國心」，這個心是心臟的「心」。

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今次亮相的殲-20，除了換裝國產渦扇-10（WS-10）「太行」發動機，還有其他改進，外觀上主要有兩處不同：（1）發動機尾噴口由圓形變成了鋸齒狀，顏色從亮銀色變成了黑色；（2）編隊燈從原先的三段式結構，變成了更為簡潔的兩段式。

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外界普遍相信，國產「太行」發動機取代俄制AL-31發動機，不僅推力更大，還採用了更先進的全權限數字化發動機控制技術，在油耗、故障率、使用壽命、大修周期方面都有明顯優勢。

值得一提的是，改進型殲-20發動機尾噴口呈現黑色鋸齒狀，可有效減少戰機的各種信號特征，美軍F-35也採用了類似設計。

鋸齒狀增大了尾部熱流與冷空氣的接觸面，加快混合降溫的速度，減少了戰鬥機的紅外輻射信號。鋸齒的斜角還能向多個方向反射雷達信號，進一步降低後部機身的雷達反射面。

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責任編輯：連兆鋒