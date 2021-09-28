  • 31°C
香港時間 : 2021928日 (二) 17:51
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【多地限電】吉林省派員赴內蒙古駐煤礦 一文看懂各地如何保供應

社會熱點 17:25 2021/09/28

分享：

東三省網民在社交平台曝出，自己所在城市近期出現連續斷電、突然斷電、因斷電引發停水等現象。東三省先後就限電做出表態，吉林省還派員前往內蒙古，落實煤炭購銷運輸合同。

據內媒界面新聞統計，自8月下旬以來，已有雲南、浙江、江蘇、廣東、遼寧、重慶、內蒙古、河南等20個省、自治區、直轄市出台限產限電措施。

各地限電原因各不相同，有的是受到「能耗雙控」政策要求影響，有的是電煤供應緊張，出現供電缺口，而東北三省屬於後者。

吉林省：五路並進增加煤炭供應

  • 派專人到內蒙古駐煤礦，逐一落實煤炭購銷運輸合同
  • 爭取更多的進口指標，抓緊推進俄煤、印尼煤、蒙古煤等外採計劃
  • 自產煤企業要專班駐礦，在保證生產安全的前提下，能開盡開，開足馬力，釋放產能
  • 加大政策支持力度，擴大市場採購範圍
  • 加快儲煤基地建設，推動儲備煤保質保量盡快達標

【多地限電】傳北京部分地區被限電 國網北京電力：常規檢修

【多地限電】東北現蠟燭囤貨潮 廠家：一周內訂單增十幾倍

河北及天津一把手 赴電力公司談保供應

河北省長許勤赴電力公司，他強調，要加強供給側管理，搞好電煤儲備調度和運輸，協調電廠保發穩供；做好需求側管理，引導各類企業健全有序用電管理制度，鼓勵公眾節約用電。

天津市市長廖國勛赴電力公司，要求部署好有序用電、避峰錯峰用電工作。

安徽爭取省外臨時電力支援

安徽省表示，積極爭取120萬千瓦省外臨時電力支援，但全省電力供應仍存在缺口，需通過有序用電方式保障電力供需平衡。預計到10月中旬，全省電力供需缺口將持續存在，並有可能進一步擴大。

【多地限電】東北有醫院和交通燈都沒電 國家電網：守住民生底線

【多地限電】廣東節電 倡辦公室3樓及以下停用電梯

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

社會民生 河北省 運輸 採購 天津 電力 遼寧

下一篇文章

【多地限電】傳北京部分地區被限電 國網北京電力：常規檢修
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

多名在英中國留學生遇襲：一周7起
多名在英中國留學生遇襲：一周7起
童裝圖案被指「邪典風」 江南布衣遭約談調查（組圖）
童裝圖案被指「邪典風」 江南布衣遭約談調查（組圖）
網傳千萬代言綜藝邀約 14歲全紅嬋全數拒絕
網傳千萬代言綜藝邀約 14歲全紅嬋全數拒絕
內地增13本土確診 傳奇異果涉疫下架385公斤
內地增13本土確診 傳奇異果涉疫下架385公斤
【多地限電】東北現蠟燭囤貨潮 廠家：一周內訂單增十幾倍
【多地限電】東北現蠟燭囤貨潮 廠家：一周內訂單增十幾倍
【多地限電】東北有醫院和交通燈都沒電 國家電網：守住民生底線
【多地限電】東北有醫院和交通燈都沒電 國家電網：守住民生底線