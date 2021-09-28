【多地限電】吉林省派員赴內蒙古駐煤礦 一文看懂各地如何保供應

東三省網民在社交平台曝出，自己所在城市近期出現連續斷電、突然斷電、因斷電引發停水等現象。東三省先後就限電做出表態，吉林省還派員前往內蒙古，落實煤炭購銷運輸合同。

據內媒界面新聞統計，自8月下旬以來，已有雲南、浙江、江蘇、廣東、遼寧、重慶、內蒙古、河南等20個省、自治區、直轄市出台限產限電措施。

各地限電原因各不相同，有的是受到「能耗雙控」政策要求影響，有的是電煤供應緊張，出現供電缺口，而東北三省屬於後者。

吉林省：五路並進增加煤炭供應

派專人到內蒙古駐煤礦，逐一落實煤炭購銷運輸合同

爭取更多的進口指標，抓緊推進俄煤、印尼煤、蒙古煤等外採計劃

自產煤企業要專班駐礦，在保證生產安全的前提下，能開盡開，開足馬力，釋放產能

加大政策支持力度，擴大市場採購範圍

加快儲煤基地建設，推動儲備煤保質保量盡快達標

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河北及天津一把手 赴電力公司談保供應

河北省長許勤赴電力公司，他強調，要加強供給側管理，搞好電煤儲備調度和運輸，協調電廠保發穩供；做好需求側管理，引導各類企業健全有序用電管理制度，鼓勵公眾節約用電。

天津市市長廖國勛赴電力公司，要求部署好有序用電、避峰錯峰用電工作。

安徽爭取省外臨時電力支援

安徽省表示，積極爭取120萬千瓦省外臨時電力支援，但全省電力供應仍存在缺口，需通過有序用電方式保障電力供需平衡。預計到10月中旬，全省電力供需缺口將持續存在，並有可能進一步擴大。

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責任編輯：尹航

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