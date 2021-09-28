人行會議首提房地產 兩個「維護」釋放維穩信號

中國人民銀行27日發布消息稱，日前召開2021年第三季度例會。會上除了分析國內外經濟金融形式外，同時，會議指出要「維護房地產市場的健康發展，維護住房消費者的合法權益」。

自2009年起人行貨幣政策委員會共召開94次例會，根據人行官網披露的所有新聞稿顯示，本次三季度例會是近十二年來首次提及「房地產」內容。這兩個「維護」透露重大信號，市场普遍认为，融资端微调或成为可能。

中指研究院發佈文章分析稱，近期，國內房地產行業受關注程度較高。一方面，下半年以來熱點城市政策調控持續趨嚴，7月底以來已有超30個城市出台70餘條調控政策，部分城市在限購、限售和限價端加碼，市場悲觀情緒上升，多數城市市場活躍度明顯回落，市場調整壓力增加；與此同時，瀋陽、昆明、唐山等十餘城出台「限跌令」，另有部分城市發放人才購房補貼、上調公積金貸款額度、下調二手房交易個稅徵收率等，各地因城施策穩定市場預期。

另一方面，中央完善房地產金融審慎管理，堅持「三道紅線」和落實金融機構房地產貸款集中度管理，房企融資受限，疊加按揭貸款額度緊張、放款週期延長，房企回款節奏受到較大影響，部分房企經營壓力增加。同時，個別大型企業債務風險事件導致行業悲觀情緒進一步上升。 在此背景下，本次人行貨幣政策例會首提房地產，釋放維穩信號，響應了中央對下半年「穩中求進」的工作基調，堅持房地產市場穩字當頭，維護房地產市場的健康發展和住房消費者的合法權益，對當前穩定市場預期、提振市場信心將發揮重要作用。

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優化精細調控 保障剛需群體買房

近日內地官媒《經濟日報》曾發佈評論文章，指出要優化調控政策，保障剛需群體的買房需求，以免「誤傷」，有利於釋放市場增量，促進樓市平穩健康發展。

易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進接受《澎湃新聞》採訪時表示，「此次提及了對合法權益的維護，說明此前存在一些房地產金融政策誤傷或影響合法權益的內容，這說明既有的信貸政策有糾偏的可能。」

廣東省住房政策研究中心首席研究員李宇嘉認為，保持樓市穩定，支持合理需求，必然要金融資源跟上。因此人行提出「維護住房消費者的合法權益」，意味著對首套房購置、「賣一買一」改善型需求，未來的信貸投放會增加，並縮短放貸週期，利率再上升的概率不大了。他預測對於熱點城市來說，四季度下跌的幅度可能會收窄放緩。

責任編輯：袁瑋婧

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