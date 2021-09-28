易綱：中國經濟潛在增速仍有望維持在5%-6% 有條件實施正常貨幣政策

中國人民銀行行長易綱昨日（28日）在中國人民銀行主管的《金融研究》刊文稱，中國的經濟潛在增速仍有望維持在5%-6%的區間，有條件實施正常貨幣政策。

他提到，當前全球主要發達經濟體的利率長期趨於下降，一些經濟體的政策利率已接近於零利率甚至負利率。中國的經濟潛在增速仍有望維持在5%-6%的區間，有條件實施正常貨幣政策，收益率曲也可保持正常的、向上傾斜的形態。中國將盡可能地延長實施正常貨幣政策的時間，目前不需要實施資產購買操作。

他指出，資產購買工具不屬於常規貨幣政策工具，而是央行在市場出現問題時的被迫選擇。央行長期實施資產購買操作會產生危害市場功能、財政赤字貨幣化、損害央行聲譽、模糊央行解決市場失靈和貨幣政策立場之間的界限、引發道德風險等諸多問題。

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資產購買操作應堅持三原則

他表示，應當盡可能避免實施資產購買操作，如果必須實施，應當堅持三個原則︰一是央行干預的目的應當是幫助市場恢復正常運轉，而非替代市場。二是央行的干預措施應盡可能走在市場前面，從而快速穩定市場情緒，避免市場失靈進一步惡化。三是應盡可能減少資產購買規模，縮短持續時間，力求資產購買實施力度與市場失靈的程度保持一致。

對於當前深化利率市場化改革的問題，他表示，市場化改革的一個重要矛盾在於市場化利率在「形得成」和傳導方面存在障礙，其原因包括監管套利、金融市場不成熟等造成的市場分割，以及融資平台預算軟約束、存款無序競爭等財政金融體制問題。下一階段，要繼續加強監管、優化營商環境、硬化預算約束、化解金融風險，為進一步深化利率市場化改革提供更有利條件。

責任編輯：李冰琪