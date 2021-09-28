提高生育率？國務院：減少非醫學需要人工流產

中國政府網昨日發佈消息，國務院日前印發中國婦女發展綱要和中國兒童發展綱要，其中《中國婦女發展綱要（2021—2030年）》指出，提高婦女生殖健康水平。減少非醫學需要的人工流產。加強對女性健康安全用品產品的質量保障。規範不孕不育症診療服務。規範人類輔助生殖技術應用。

綱要中沒有具體解釋何為「非醫學需要」人工流產，也沒有具體說明政府將如何減少，但該內容在內地社交媒體上引起熱議。公眾擔憂政府是否會限制墮胎，有輿論懷疑這是當局為了遏止人口增长严重减缓的趋势。

【人口老化】少子化加劇 投行料中國今年出生人口跌至紀錄低位

【三孩政策】內地多省現金獎催生三孩 廣東有村生一個補貼9萬

中國今年五月公佈第七次全國人口普查結果，顯示2020年中國大陸出生人數僅為1200萬人，創下自1960年以來的最低出生人口，人口老齡化進一步加劇，隨後宣佈推出三孩政策，鼓勵生育。隨著政府近年在促進生育和減緩人口老齡化方面相繼出台各類政策，民眾尤其女性對相關政策尤其關注，在社交媒體上，不少網民質疑這是否限制了女性的身體自主權。有網民表示，在內地某些地區，都要求女性出示醫療必要性證明才可人工流產。據《紐約時報》稱，在江西省，懷孕14周以上的女性人工流產必須獲得醫務人員的三個簽名。

此外，在該條策略措施中，同時也提到將生殖健康服務融入婦女健康管理全過程，保障婦女享有避孕節育知情自主選擇權。落實基本避孕服務項目，加強產後和流產後避孕節育服務，提高服務可及性，預防非意願妊娠。

責任編輯：袁瑋婧