▲ 官媒再批藝人受日韓文化影響「濃妝艷抹」形象歪曲審美

內地多項舉措齊施，加大力度整頓娛樂圈和粉絲圈子。繼早前指「娘炮」形象掀起「病態審美風潮」，必須引起社會重視後，官媒《光明日報》周二（28日）再刊發中國傳媒大學教授曾慶瑞署名文章稱，一些青年男藝人「濃妝艷抹」，脂粉氣十足；一些女藝人臉上的濃妝完全掩蓋了自己本來的面容，當前不該讓此類文娛亂象，遮住藝術真實之美。

文章指出，內地有部分導演把根本不懂表演的「俊男」、「靚女」弄進劇組，一番「濃妝豔抹」後，用「表情包表演」、「替身大戲」、「濾鏡炮製」等手段，製造出一大批劣質影視文化產品，通過各種平台播出，展示在觀眾面前，在社會上刮起一陣陣「歪曲審美的不正之風」。

文章續指，在綜藝節目領域，一些男藝人成天頂著煙薰妝，抹著色彩濃烈的口紅，染著各種奇奇怪怪顏色的頭髮。他們不僅以此為美，還受到無數粉絲的追捧。一些練習生被經紀公司和節目組帶偏，每次表演出場都化著精緻的妝容，一時間「陰柔」竟成了男性追逐的方向。

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文章表示，螢幕上的「中華男兒」形象本應是「硬朗剛毅」的，但受日韓練習生文化影響後，反而開始描眉畫眼，變得「陰柔嫵媚、矯揉造作」。此外，偶像練習模式還向未成年人族群延伸，一些未成年人簽約經紀公司，經過一番「濃妝豔抹」包裝後，被送上各式各樣的舞台。本來正處於價值觀形成時期的青少年族群，難以分清孰是孰非，在網路平台和經紀公司的擺布下，形象變得不倫不類。

文章又提到直播平台上的女主播，「濃妝艷抹」後完全看不出本來的容貌，隨意表演就贏得流量和打賞，完全違背正常審美邏輯；指藝術的最高境界應是「清水出芙蓉，天然去雕飾」，這般高級的美，也好比生活中的美。

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文章末段提出，不論是在影視創作還是在綜藝節目中，演員選用、表演風格、服飾妝容等方面都應該自覺地向「濃妝豔抹」說「不」。去掉異化標籤不是剃個頭、留着鬍鬚就行，抹掉脂粉氣也不僅僅是卸個妝就成，這些文娛領域的亂象都需要從畸形審美上找到突破口，多管齊下，正本清源。不能讓「濃妝豔抹」遮住真實之美，靠實力、靠演技、靠藝德說話，才能贏得觀眾的鮮花和掌聲。

自紅極一時的「頂流」明星吳亦凡被捕、鄭爽逃稅被重罰近3億元人民幣、趙薇疑遭封殺等事件後，內地各部門紛紛開展文娛領域整治工作，中宣部及廣電局亦相繼引發《關於開展文娛領域綜合治理工作的通知》，和舉行以貫徹落實文娛領域綜合治理部署、推動電視劇事業高質量發展為題的座談會，讓藝人邁向德藝雙馨。

責任編輯：易燕丹

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