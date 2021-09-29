限電是「國家在下一盤大棋」？央視斥亂帶節奏「低級紅高級黑」

內地限電浪潮席捲10多個省份，掀起工廠停工停產潮。央視昨日發表評論，批評部份自媒體兜售所謂的「大棋論」，而這些頗誤導的觀點，在亂帶節奏中產生「低級紅」「高級黑」的效果。

評論稱，渲染陰謀論式的「大棋論」看似挺能唬人，卻背離基本常識，也製造信息霧霾，強調限電中沒有那麼多「大棋」，要對此類論調說不。

背後涉金融戰？ 評論稱迂迴抹黑

央視評論提到，在限電停工潮下，部份自媒體把限電說成是「國家在下一盤大棋」，稱這背後是「一場國際大宗商品定價權爭奪戰」、「一場國與國之間的金融戰」。

文章稱，「下大棋」思維邏輯，是由於中國經濟快速回暖，大量海外訂單湧向國內，很多企業擴充生產線，既帶動國外原材料價格上漲，也造成產能過剩，所以國家提前出手，限制產能、反出口企業內捲。「寧可短期不賺錢，也絕不等幾年後被突然撤掉的訂單搞得一地雞毛。」

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文章認為，言下之意，決策層面是有電也不讓企業、居民用，為的是打贏那場「金融戰」。在多地電力供應缺口已增至嚴重級別、因電網面臨崩潰風險而對居民限電的背景下，把限電視作「大國博弈」棋局裡的落子，說成「對外輸出通脹」的策略，無異於迂迴抹黑。

文章提到，這遮蔽了電煤供給短缺的基本事實，營造了「為了限產而限電」的既視感，和「用電緊張純屬人為設限」的錯位認知，不啻為用反智論調去刺激社會情緒。

「在許多企業需要『活下來』的當下，將限電跟『金融戰』扯上邊，是對政策的嚴重歪解... ...，也跟國家層面『保市場主體』、『扶持實體經濟』的初衷背道而馳。」文章說。

主因是煤炭緊缺 部分地方沒跳出運動式減碳

文章總結，此輪多地限電主要是受全國性煤炭緊缺、燃煤成本與基準電價嚴重倒掛、聯絡線淨受能力下降等因素影響。當前國內動力煤、煉焦煤產能明顯收縮，加上煤炭進口量減少，蒙煤通關量偏低，電煤供給短缺明顯。這跟中國經濟復甦伴生的高用電需求，顯然不匹配。

另外，部分地方緊急限電，還跟沒把握好產業升級節奏、沒做好平時能源管理工作、沒跳出運動式減碳窠臼有關。

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責任編輯：林佩怡

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