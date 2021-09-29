【中國樓市】官媒：房地產調控不可輕言放鬆 短期陣痛難免

內地樓市降溫，但調控仍無放鬆跡象。內地官媒《經濟日報》今日刊登評論文章，指不能因為個別房企和城市的房地產市場出現一些新情況，就輕言放鬆調控，強調「房住不炒」、「穩地價、穩房價、穩預期」的政策主基調，不應也不會改變。

該報題為《房地產調控不可輕言放鬆》的文章提到，從大局看，房地產市場整體運行仍保持平穩，行業基本面並沒明顯改變。從局部看，個別企業債務危機和個別城市出現土地流拍、樓價下行城市數目增多等，目前尚屬個別的情況。因此，既應高度重視，避免風險擴大化，更應該理性看待並從中吸取教訓。

文章指出，當前「三條紅線」均踩的高風險「紅檔」企業是少數，「綠檔」不踩線的企業仍是大多數。個別房企出現的經營困難對整個行業發展的影響，還需要觀察。至於土地市場降溫與土拍規則的變化相關，規則改善有助穩定土地市場和穩地價。

對於樓價整體升幅回落，表明房地產長效機制建設取得積極成效，房地產市場過熱的態勢得到抑制。

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痛下決心改變 回歸理性穩健發展

文章認為，房地產行業從舊有模式走到今天，已到了痛下決心改變的時刻。如果再以高槓桿、高負債推進其發展，發生系統性金融風險的可能性就會越來越大。個別房企和個別城市出現新情況新問題，不應該成為放鬆調控的理由。不能重回將房地產作為短期刺激經濟手段的老路上去。「房住不炒」，「穩地價、穩房價、穩預期」的政策主基調不應也不會改變。

文章強調，行業調整期出現短期陣痛在所難免，這有利其長遠可持續發展。房地產行業正告別過去大規模擴張的階段，走在回歸理性和穩健發展的道路上，住房也從過於強調其投資屬性向居住屬性轉變。化解經營過程中的金融風險，將槓桿率和負債水平保持在合理區間，是眼下首要任務，更應成為房企長期堅持。結束過去高增長階段，房企利潤率趨於平緩，對企業運營能力有更高要求，管理紅利的時代已經到來。

最後，文章指出，房地產行業仍有不小的發展空間，市場無需過於悲觀。一些財務指標健康，資金較為寬裕的企業，在當前行業大洗牌有望將自身優勢擴大。著眼長遠，中國經濟從高速增長邁向高質量發展，城市發展正由大規模增量建設轉為存量改造和增量結構調整併重，房企若著眼於此多下功夫，仍可贏得光明未來。

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責任編輯：林佩怡

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