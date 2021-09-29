是否禁用華為5G設備？ 加總理杜魯多：數周內決定

華為副董事長孟晚舟獲釋回國後，加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）周二（28日）出席連任後的首場記者會，回應會否和其他五眼聯盟成員國一樣禁用華為5G設備時，表示會在未來幾星期決定。

中方曾表示， 華為是一間自主發展的中國民營企業，有良好的安全記錄，在加開展業務多年，為加經濟社會發展作出積極貢獻， 希望加方為其提供公平公正和非歧視的營商環境。

美國早前向盟國施壓，要求禁止他們禁用華為5G，以免影響情報共享，並稱其設備可能破壞通信安全。加拿大是五眼聯盟中，唯一未禁止或限制華為參與網絡建設的公司，此前加拿大表示正在等待情報部門的報告，以對華為5G問題做出最終決定。然而，路透社引述消息人士稱，加拿大實際已經封殺華為，但不想公開表示，因擔心被中國拘留兩名加拿大人會受害。而在孟晚舟獲釋之際，該兩名加拿大公民也獲准回國，並已抵加拿大。

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華為5G已被放棄

杜魯多說：「我們實際已經看到，許多加拿大電訊公司，如果不是全部，已經開始將華為（設備）從他們的網絡移除，並以不把他們（華為）當作一個公司的方式向前推進。」

加拿大兩間最大的無線供應商貝爾（Bell Canada）和競爭對手研科（Telus Corp＿都曾使用華為的4G設備，2020年6月這兩家公司都放棄使用華為5G設備，與瑞典的愛立信和芬蘭的諾基亞合作建設5G通訊網絡。另一家羅傑斯（Rogers Communications）則長期與愛立信有合作關係。

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杜魯多率領自由黨在上周的大選勝出，記者會上他亦表示新內閣會在10月宣誓就職，並未給出具體日期。坊間猜測他不可能在新政府成立前做出有關華為的決定。

責任編輯：袁瑋婧

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