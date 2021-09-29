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【多地限電】廣州深圳暫停國慶燈光表演 縮短景觀照明時間

社會熱點 11:32 2021/09/29

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內地限電問題持續，廣東省能源局、廣東電網早前共同發布《致全省電力用戶有序用電、節約用電倡議書》，倡議全省各單位有序用電、節約用電。廣東省廣州市及深圳市周二（28日）相繼公布，十一國慶期間將暫停燈光表演，並適當調整景觀照明，縮短亮燈時間，縮小亮燈範圍。

深圳今年將暫停國慶燈光表演。

據廣州市住建局消息，結合廣州市現時景觀照明設施情況，將優化相關設施亮燈，實行「平日關燈，周末、節日假日亮燈，不安排燈光表演」的節能措施。屆時，每周一至周四、周日景觀照明設施不亮燈；每周五、周六縮短亮燈時間，縮小亮燈範圍。而日常功能的照明開啟時間則維持不變。

此外，廣州市國慶期間暫停燈光表演；市內重大活動期間，按要求配合宣傳亮燈。廣州各區、廣州塔、中信廣場等各樓宇業主、各企業單位自建和自管的景觀照明設施，需按照上述要求執行。

在深圳，市燈光環境管理中心也明確表示，國慶期間不安排燈光表演。該管理中心景觀部負責人許海文指出，燈光表演耗電量其實不大，反而是燈光夜景大規模展示更為耗電。國慶期間，為營造氛圍，燈光夜景效果每天都亮燈，但是亮燈時間，由原來的每天晚上六時半到九時半，改成了七時到九時半。全市的數據顯示，縮短半小時可節省2.3萬千瓦時(度)電。

許海文另表示，深圳將適當調整日常的景觀以及路燈照明，其中市內人行道樹照明，要全部關停；橋樑改為周五周六亮燈。至於路燈等功能性照明，則會視條件作調整。如具備雙燈泡的路燈，將會在下半夜關停其中一盞燈源，以達節能之效。

責任編輯：易燕丹

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