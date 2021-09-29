孟晚舟回國後 華為發布任正非講話：吸引「高鼻子」人才來華工作

華為財務長孟晚舟24日獲釋後隨即返華。外界關注孟晚舟回歸後，華為的下一步戰略。華為總裁任正非近日最新的講話表示，華為處在生存與發展的關鍵期，公司應該要打開心胸吸引全世界最優秀的人才，「要和高鼻子建立感情，吸引他們來中國工作，參與殺豬戰鬥。」

據內媒新京報報道，華為心聲社區28日發布公司總裁任正非上月講話《敞開胸懷，解放思想，敢於吸引全世界最優秀人才》。這是任正非在「2022年優秀人才&『高鼻子』獲取工作匯報會」上的講話。

任正非表示，這幾年華為的招聘一直在進步，在國內堅持舀到最上層的那瓢油。近兩年加大了海外留學生的招聘力度，現在要關註「高鼻子」人才的獲取，給予海外研究所更多的預算。華為要把在美國歐洲留學或工作過的各國優秀人才，吸引來中國工作。逢山開路，遇水架橋，建好上海澱山湖國際人才社區。

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任正非：主動擁抱不同國別、種族的優秀人才

任正非說：「在學術交流、科研合作、國際競賽等過程中，發現了優秀『高鼻子』，就和『高鼻子』建立感情，把他們吸引過來。我們還要專門去找『高鼻子』，尤其是在美國歐洲留學或工作過的各國優秀人才，吸引來中國工作。」

任正非表示：「公司處在戰略生存和發展的關鍵時期，我們要進一步解放思想，敢於敞開胸懷吸引全世界最優秀的人才。不僅要引進來，還要激發好，更要能幹出成績。我們要主動擁抱不同國別、不同種族的優秀人才，加強對跨專業、交叉學科人才的獲取與使用，不斷提升創新能力。」

任正非稱，華為海外研究院所要承擔為公司招賢納才的責任和使命，持續發現和吸引優秀人才，全球獲取，全球使用。

任正非說，「支持歐美一些優秀博士，來中國進入華為與中國高校聯合的博士後工作站進行研究。也可以寫推薦信給中國高校，肥沃國家土地。」

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華為要對頂尖人才給出有競爭力的薪酬

任正非還表示，華為要成立高級人才定薪科，遵循人才市場競爭規律，打破平衡思想，對頂尖人才給出有競爭力的薪酬。

任正非表示，面試考核是為發現優秀人才，不要教條，不要拿一個標準來篩選。2022屆應屆生招聘繼續堅持大部分補充研發，研發持續開展10%的輸出，出來的人員充實到銷服、供應鏈等崗位。

值得註意的是，據中國證券報報道，日前，華為就吸引了一位世界級數學家的加入。法國高等科學研究所消息稱，9月，法國數學家、菲爾茲獎得主洛朗·拉福格加入華為法國公司。

責任編輯：李冰琪

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