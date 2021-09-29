【中美角力】美商務部長指中方 阻國內航空公司買波音飛機

中美貿易關係持續繃緊，美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）周二（28日）表示，中國政府正阻撓國內航空公司購買「數以百億美元計」、美國製造的波音飛機。

雷蒙多在華盛頓演講後表示，中國沒有遵守其去年作出購買美國產品的承諾，並稱中國的航空公司想購買數以百億美元計的飛機，但中國政府卻在阻撓。

她在另一個採訪中，確認她特別提到，中國阻撓採購波音飛機，她說中國需要遵守規則，美國要向他們施壓，讓他們負起責任。

波音公司不予評論。中國駐華盛頓大使館沒有立即回覆。

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波音曾促美 貿易與人權問題分隔

路透報道，波音公司首席執行官Dave Calhoun今年3月曾敦促美國，不要將對華貿易與人權和其他議題混為一談。他希望，能將知識產權、人權和其他問題與貿易分隔開來，繼續鼓勵中美之間的自由貿易環境，又指「承受不起被擋在那個市場之外的後果」。

波音上周小幅提高對中國未來20年飛機需求的預估，押注中國將迅速走出疫情，以及未來廉航和電子商務增長。波音估計，中國航空業者到2040年將需要8,700架新飛機，比其去年預測的8,600架高出1.2%。按標價計算，這些飛機將價值1.47萬億美元。

據報，中國佔了波音所有飛機訂單的四分之一。而在兩宗致命的墜機事故後，中國民航局是第一個停飛737 MAX的監管機構，目前尚未批准該機型在中國恢復營運。

責任編輯：林佩怡