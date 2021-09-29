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網紅「中日邊境」感激解放軍？官媒批愛國流量故事

國情動向 12:10 2021/09/29

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近期內地社交網絡上出現了一些宣揚愛國主義的影片，都是主播講述自己在中國邊疆地區被邊防特警官兵保護的感人故事，而這些影片的對白千篇一律，其中還有人宣稱自己身處根本不存在的「中日邊境」。共青團中央昨日發佈文章，批評這些網紅主播是為了博取眼球編造「愛國流量故事」，把愛國變成一場廉價的買賣，消費人們的愛國情懷，令人不恥。

這些影片中，網紅主播分別在海邊或江邊架起支架用手機拍攝，並見到身後50米左右停著一輛邊防特警車輛，他們無一例外均以「我們沒有生在和平年代，而是生在一個好國家」為統一文案，並宣稱邊防武警官兵為保護人民安全，站成人牆面對境外方向，把人民擋在身後。大多數主播宣稱自己在中朝邊境鴨綠江旁邊，但亦有人稱自己身處根本不存在的「中日邊境」，還言之鑿鑿地稱「隔著一片黃海，前方200米就是日本」。

愛國成流量生意

隨後這類影片都會提到阿富汗局勢，主播稱阿富汗的人民正處在「水深火熱」，作為中國人應該自豪祖國國泰民安，並不忘在結尾提醒觀眾，「點個讚吧，讓更多的人去感受一下」。有些主播因此收穫50萬點讚量和上萬留言，不少網友被故事感動，留言稱「此生不悔入華夏」。

共青團中央怒斥這是「低級紅」，文章批評道，這種冠冕堂皇打著「愛國」的旗號，實則收割人們情感賺取流量的做法，無疑是對愛國情感的褻瀆。

【東京奧運】網紅湧全紅嬋家直播 中紀委報紙：博流量不能沒底線（多圖）

Lolita網紅侵華屠殺紀念館前跳日系舞 新華社狠批

責任編輯：袁瑋婧

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