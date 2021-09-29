安徽省政府：人口形勢極為嚴峻 出生人口呈「斷崖式下跌」

安徽省出生人口年增長率持續下降。安徽省政府在文件中寫道，該省「人口形勢極為嚴峻」，出生人口「整體呈斷崖式下降趨勢」。

據安徽省政府網站消息，該省在9月27日至10月26日，就《安徽省人口與計劃生育條例（修訂草案征求意見稿）》向公眾征求意見。意見稿規定，結婚公民增加婚假十天；女方延長產假90天；男方享受30天護理假；在子女六周歲以前，每年給予父母雙方各10天育兒假等。

安徽省的說明提到，安徽省出生人口連續四年減少，人口形勢極為嚴峻。2017年至2021年出生人口分別為98.4萬、86.5萬、76.6萬、64.5萬、53萬（預測），年增長率為-12.1%、-11.4%、-15.8%，-17.8%，整體呈斷崖式下降趨勢。

專家：人口負增長已是一個現實問題

據第一財經報道，人口專家、廣東省人口發展研究院院長董玉整說，目前育齡婦女越來越少，再加上隨著經濟社會的快速發展，人們的生育觀念和行為都發生了根本性變化，少生晚生已經成為普遍趨勢。在這樣的背景下，即使實行了單獨二孩政策、全面兩孩政策，現在要實行三孩政策，也很難在短期內扭轉生育數量越來越少的趨勢。

董玉整說：「從這個意義上來說，總人口負增長的趨勢已經不是一個未來問題，而是一個現實問題。」2021年即使總人口有增長，但增長數字也會很小，所以總人口負增長已經是一個不可避免的趨勢。

董玉整分析，現實生活中婚戀、生育、教育、養育的成本居高不下，已經成為了人們普遍的負擔，嚴重影響了生育動力。盡管有不少人有生育的意願，但現實壓力大，導致不願生、不敢生，加上一些身體的原因生不了。因此，從政策效果來看，在短期內很難達到預期目標，很難產生所謂的生育高峰。

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責任編輯：李冰琪

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