清華AI虛擬女學生「華智冰」首露正臉 自彈自唱聲音甜美（有片）

中國首個原創虛擬學生「華智冰」，今年6月「入讀」清華大學電腦系。近日，其研究團隊在抖音發布她首次正面露臉唱歌的影片，吸引超過6,600萬人觀看，迅速登上抖音熱榜第一位。

影片中的華智冰，自彈自唱了梁博的《男孩》，歌聲甜美，表情動作也十分自然真實。事實上，她的歌聲、人類生物學特徵全部由人工智能( AI）完成，肢體則由團隊成員進行訓練完成。

背後所依托中國首個、全球最大萬億級智能模型「悟道2.0」的華智冰，現就讀大學一年級，師從清華大學電腦系教授唐傑，即日起開啟在清華大學的學習和研究生涯。

華智冰「AI女生」入讀清華 研發者：她有情感交互能力（多圖）

清華來了個虛擬女學生 「華智冰」凸顯中國尖端AI技術（多圖,有片）

據介紹，華智冰是由清華大學電腦系、北京智源研究院、智譜AI和小冰公司聯合培養。她可以作詩作曲，生成圖畫，還將具有一定的推理和情感交互的能力，這使華智冰大大不同於一般的虛擬人物。

華智冰擁有持續的學習能力，能夠逐漸「長大」，不斷「學習」資料中隱含的模式。隨着時間推移，華智冰針對新場景習得的新能力，將有機地融入自己的模型中，從而會變得越來越聰明。

除了學習知識和技能，華智冰也是一個正在成長中的女孩子，華智冰的「老師」也希望她在情商上也有更多的提升。

責任編輯：易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁