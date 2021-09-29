中國留學生遭美盤查逾50小時並遣返 華使館：嚴正交涉

中美關係持續緊張，近日一名中國赴美留學生在美國休斯敦機場入境時，據指被美國執法人員盤查約50小時並遣返。中國駐美國使館發言人今日回應稱，中方對此強烈不滿和堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。

中國駐美國大使館網站今日發佈消息，就美方無理遣返中國赴美留學生答記者問。發言人稱近期有一名已獲得美國政府簽發的合法簽證的中國赴美留學生，在入境時遭到美方無理盤查滋擾，在一處狹小空間內被限制人身自由長達50多個小時，期間正常飲食和休息均無法保障，指美方最終以莫須有的理由，經第三國遣返該名學生。

發言人指出，美方此舉嚴重侵犯中國赴美留學人員合法權益，導致當事人及其父母的身心受到嚴重傷害。

斥美阻撓中美教育交流 損人不利己

發言人更表示，一段時間以來，美方持續干擾阻撓中美教育、人文等領域交流合作，接連發生執法人員對中國赴美留學生進行無端、粗暴盤問甚至遣返的惡劣事件，嚴重侵害當事人人權。美方做法嚴重破壞中美正常人文交流和教育合作，與美方自我標榜的開放自由等理念背道而馳，與開展國際人才交流的時代潮流背道而馳，與兩國人民開展友好交流的共同願望背道而馳，注定不得人心，損人不利己。中方對每起事件都第一時間向美方表明強烈反對的嚴正立場。

近年由於中美關係緊張，美國前總統特朗普（Donald Trump）曾制定一項限制中國學生簽證的政策。拜登政府上任後，限制中國留學生入境情況未了。今年7月，中國政府聲稱至少有500名中國留學生簽證申請被拒。今年8月，就有3名中國留學生持合法簽證在美國休斯敦機場入境時，遭美方盤查並遣返中國，理由是三人受中國政府資助，或其個人手機內發現軍訓照片因而被懷疑有軍方背景。

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中國駐美國使館發言人強調，人文交流是中美關係的社會根基，中國赴美留學生為促進中美相互了解和友誼發揮了積極作用，中美教育文化合作符合雙方共同利益，敦促美方將歡迎中國留學生的表態落到實處，立即停止泛化國家安全概念，停止遣返、盤查、滋擾中國赴美留學人員，停止侵犯中國公民合法權益，確保此類事件不再發生。駐美大使館並提醒中國赴美留學生謹慎選擇赴休斯敦航線入境。

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責任編輯：袁瑋婧

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