內地限電背後 火電企業：每發一度電就蝕 一天可虧損上百萬

內地多地限電持續，企業停工停產，其中東北限電更礙及民生。多地限電的其中一個原因，是煤炭價格高漲、資源供應緊張，令火電企業虧損，發電積極性不高。有廣東發電企業透露，火電每發一度就蝕七八仙，一天虧損上百萬元（人民幣，下同）。

據彭博最新引述知情人士表示，中國正考慮提高工業用電價格，以助緩解電力緊缺問題。調整將以電價統一上調或在煤電聯動的框架下分檔調整的方式進行。惟計畫尚待高層批准，仍存變數。

彭博：中國考慮提高工業用電價格

新華社報道，業內人士指出，造成多地限電的主要原因有兩點。一是沿海省市疫後經濟復甦強勁，電力需求快速增長；二是煤炭價格大漲，煤炭供應緊張，火電企業虧損，發電出力不足。

廣東省能源局有關負責人表示，工業生產和高溫天氣帶來用電需求旺盛，加上部分區域水電供應不及預期等，導致電力供應緊張。分析認為，用電量大幅增長反映疫後中國國內經濟和社會運行加速回溫；部分國家受疫情影響，全球市場對中國製造的需求大增，拉動部分沿海城市的電力消費。

與此同時，部分些省份發電能力下降。由於天然氣、煤炭價格高漲，資源供應緊張，上網電價維持不變，火電企業大面積虧損，發電積極性不高，停機檢修機組明顯增多。

報道引述廣東一間發電企業負責人稱，現在火電每發一度電就要虧損七八分，如果機組全開，電廠一天虧損上百萬元。

火電在能源結構中佔重要地位，以發電量計算，佔比約7成。缺不缺電，和煤炭供應量有很大關係。近期，動力煤、焦煤、焦炭價格創新高。據生意社監測數據顯示，9月26日5500大卡以上的高熱值動力煤港口市場均價為每噸1535元左右。

此外，業內人士表示，部分地方政府為遏制高耗能、高排放項目盲目發展，組織開展高耗能企業用能預算管理、有序用電和錯峰生產等措施，實屬糾偏，但須避免「一刀切」，要確保民生用電不受影響。

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責任編輯：林佩怡

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