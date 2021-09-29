彭博社：內地擬上調工業用電費 助電廠應對煤價急升

▲ 內地電費由政府制定，即使發電成本上升，電廠亦無權自行上調。

多省市電力短缺，內地據報考慮動用更市場化的應對手段－上調電費，而工業用電費將首當其衝。電廠在煤價急升下無權自行加價，提高發電量則加大虧損，被指是缺電主因之一。國家發改委今日（29日）印發通知，要求各地鐵路局加大傾斜力度，優先保障發電供熱煤炭的運輸需求。

彭博社引述知情人士指，調整將以電費統一上調，或在煤電聯動的框架下分檔調整的方式進行，以幫助緩解當前持續的電力緊缺問題。官方考慮先從工業用電方面著手，如果其電費上調後，仍不足以扭轉電力短缺的情況，居民用電費也在考慮之列。但該計畫尚待高層批准，仍存在變數。

▲ 內地電費由政府制定，即使發電成本上升，電廠亦無權自行上調。

報道又指，火力發電仍是內地最主要的電力來源，今年來動力煤價格大升，但電費仍以政府定價為主，市場化浮動佔比很小，電廠普遍面臨虧損壓力，上調電費有助於保障其採購煤炭，並推動企業用戶更大力度節能。但目前內地煤炭市場也呈現供不應求，上調電費能否解決供應缺口仍待觀察。

發改委：保障煤炭運輸

發改委、中鐵集團發布通知，要求在推動電煤中長期合同全覆蓋工作中，把保障鐵路運力作為重要內容，保障發電供熱用煤的穩定可靠供應；做好對補簽電煤中長期合同的運力保障；提高電煤中長期合同履約率，確保均衡運輸；加強重點區域、重點線路的鐵路運輸保障，優先保障其發電供熱煤炭運輸需求。

此外，進一步加大對發電供熱煤炭運輸的傾斜力度，以保障發電供熱用煤運輸需求為重點，優先裝運發電供熱用煤，運力緊張時適當壓縮其他物資的運載。

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責任編輯：陳建錫