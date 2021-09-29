國家人權行動計劃評估報告出爐 全面實施超額完成

新華社報道，《〈國家人權行動計劃（2016—2020年）〉實施情況評估報告》今日公布。報告稱，《國家人權行動計劃（2016—2020年）》得到全面實施，168項目標和任務全部完成，其中很多指標和任務提前或超額完成。

《國家人權行動計劃（2016—2020年）》是中國政府於2016年9月發布的國家規劃，是中國製定的第三期以人權為主題的國家規劃，確定了2016—2020年國家尊重、保護和促進人權的目標和任務。

該計劃的導言中寫道，按照全面建成小康社會的新要求，實施《行動計劃》的目標分別是：全面保障經濟、社會和文化權利；依法保障公民權利和政治權利；充分保障各類特定群體權利；深入開展人權教育；積極參與國際人權工作。

受國家人權行動計劃聯席會議機制委託，中國人權研究會、西南政法大學人權研究院對行動計劃的實施情況開展評估，形成了《〈國家人權行動計劃（2016—2020年）〉實施情況評估報告》。

消除絕對貧窮 全面建成小康社會

報告說，總體而言，2016—2020年，中國政府堅持以人民為中心的發展思想，認真落實「尊重和保障人權」的憲法原則，採取切實措施，積極推動行動計劃各項目標和任務的落實。中國政府著力解決人民群眾最關心、最直接、最現實的權利和利益問題，著力保障和改善民生，重視保障貧困人口、困難群眾和弱者權益，努力實現公平正義。中國人民的經濟、社會和文化權利保障水平上了一個新台階；公民權利和政治權利得到了更加有效的保障；少數民族、婦女、兒童、老年人和殘疾人權利保障措施充分落實；人權知識普及和人權教育深入人心；國際人權領域的交流與合作成績斐然。特別是中國完成消除絕對貧困的任務，全面建成小康社會，中國的人權保障水平顯著提高，中國人民的獲得感、幸福感、安全感顯著增強。

9月9日，國務院新聞辦發佈《國家人權行動計劃 (2021-2025 年)》，新一期的計劃中涵蓋「經濟、社會和文化權利」、「公民權利和政治權利」、「環境權利」、「特定群體權益保障」、「人權教育和研究」及「參與全球人權治理」等六大範疇。導言稱，制定和實施行動計劃的目標包括「切實保障公民權利和政治權利，促進人民有效社會參與，為實現人的全面發展提供更為堅實的民主法治基礎」。

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責任編輯：袁瑋婧

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