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中國駐美大使秦剛：誠邀美運動員明年相聚北京

國情動向 15:36 2021/09/29

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中國駐美大使館消息，美東時間9月28日晚，中國駐美國使館及駐紐約、舊金山、洛杉磯、芝加哥總領館共同舉辦慶祝中華人民共和國成立72週年線上招待會。中國駐美大使秦剛發表致辭表示，中美兩個大國是和平共存還是衝突對抗，是合作共贏還是零和博弈，事關兩國人民的福祉，也事關世界的未來，中方將按照兩國元首通話的精神，與美方共同推動中美關係盡快回到穩定發展的正確軌道。秦剛同時向美國運動員們發出誠摯邀請，明年相聚北京。

秦剛表示，72年間，億萬中國人民披荊斬棘、砥礪前行、自強不息、接續奮鬥，鑄就了舉世矚目的偉大成就，迎來了從站起來、富起來到強起來的歷史性飛躍，迎來了實現偉大復興的光明前景。 秦剛指出，中美作為不同歷史文化、不同社會制度、不同發展階段的兩個大國，是和平共存還是衝突對抗，是合作共贏還是零和博弈，事關兩國人民的福祉，也事關世界的未來。

中美交涉難擺脫僵局 拜登這次主動拿起電話

拜登對話習最關鍵一句話：競爭不陷衝突

他引述國家主席習近平與美國總統拜登通話時所指出的，中美合作，兩國和世界都會受益；中美對抗，兩國和世界都會遭殃。中美關係不是一道是否搞好的選擇題，而是一道如何搞好的必答題。他強調，中方將按照兩國元首通話的精神，同美方一道，在尊重彼此核心關切、妥善管控分歧的基礎上，推進在廣泛雙邊領域以及氣候變化、疫情防控、經濟復甦等重大國際和地區問題上的協調合作，推動中美關係盡快回到穩定發展的正確軌道。

再過四個月，北京冬奧會和冬殘奧會就將拉開帷幕。秦剛最後誠摯邀請美國運動員們明年相聚北京，共享冰雪盛事。並預祝中美兩國運動員再創佳績。

北京冬奧發布宣傳海報 融入中國文化等元素（多圖）

北京冬奧會最新宣傳片 復古國產卡通人物擔主角（有片）

責任編輯：袁瑋婧

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