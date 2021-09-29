岸田文雄將成日本下任首相 曾說首要任務是「應對中國」

日本執政黨自民黨總裁選9月29日舉行，岸田文雄以257票對170票，擊敗對手行政改革擔當大臣河野太郎獲得勝利，將接替菅義偉，成為自民黨第27代總裁。在10月4日召集的臨時國會的首相提名選舉中，岸田文雄預計將被選為日本第100任首相。早前有報道，岸田文雄曾接受採訪時說，對付中國將成為主要任務。

岸田文雄早前接受日經亞洲（Nikkei Asia）訪問時說，對北京在外交和經濟方面的攻擊行為「深感震驚」，為了保護「自由、民主、法治和人權等基本價值觀，我們將與美國、歐洲、印度和澳大利亞等持有相同價值觀的國家合作，來反對專制制度」。

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岸田文雄還在接受彭博社、《華爾街日報》等國際媒體訪問時針對台灣問題發表言論。 「台灣處在美中對峙的最前沿，」他說，「看看香港和維吾爾族人的情況，我強烈感受到，台灣海峽將是下一個大問題。 」

據BBC早前報道，東亞國際關係學者林泉忠分析，岸田文雄以往對華表態的力度相對較弱，無論在黨內、社會還是美國方面都認為他「魄力不足」；這次他率先表示參選的一連串動作的確有讓人「眼前一亮」的效果，在黨內贏得許多掌聲，是其競選「成功的第一步」。

外交部回應岸田文雄當選



對於岸田文雄當選日本自民黨總裁，將出任首相，外交部回應：中方願同日本新一屆執政團隊一道，推動中日關系沿著正確方向發展。

岸田文雄簡介： 今年64歲的岸田文雄出生於日本廣島，畢業於早稻田大學法學部。先後擔任過內閣府特命擔當大臣、外務大臣、自民黨政調會長、自民黨國會對策委員長等職務，現為黨內第五大派閥「岸田派（46人）」領袖。 在前安倍政府內，岸田擔任外長。日經新聞介紹岸田在日本政界是「老實人」，他的特點是願意傾聽選民心聲。從政十年，記錄人民心聲的筆記有30本。

責任編輯：李冰琪

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