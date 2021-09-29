  • 32°C
香港時間 : 2021929日 (三) 16:44
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

岸田文雄將成日本下任首相 曾說首要任務是「應對中國」

國情動向 15:56 2021/09/29

分享：

日本執政黨自民黨總裁選9月29日舉行，岸田文雄以257票對170票，擊敗對手行政改革擔當大臣河野太郎獲得勝利，將接替菅義偉，成為自民黨第27代總裁。在10月4日召集的臨時國會的首相提名選舉中，岸田文雄預計將被選為日本第100任首相。早前有報道，岸田文雄曾接受採訪時說，對付中國將成為主要任務。

岸田文雄早前接受日經亞洲（Nikkei Asia）訪問時說，對北京在外交和經濟方面的攻擊行為「深感震驚」，為了保護「自由、民主、法治和人權等基本價值觀，我們將與美國、歐洲、印度和澳大利亞等持有相同價值觀的國家合作，來反對專制制度」。

日本防衛相等參拜靖國神社 中國強烈不滿提交涉

日本讓美國部署導彈針對中國？自民黨總裁候選人說好

岸田文雄還在接受彭博社、《華爾街日報》等國際媒體訪問時針對台灣問題發表言論。 「台灣處在美中對峙的最前沿，」他說，「看看香港和維吾爾族人的情況，我強烈感受到，台灣海峽將是下一個大問題。 」

據BBC早前報道，東亞國際關係學者林泉忠分析，岸田文雄以往對華表態的力度相對較弱，無論在黨內、社會還是美國方面都認為他「魄力不足」；這次他率先表示參選的一連串動作的確有讓人「眼前一亮」的效果，在黨內贏得許多掌聲，是其競選「成功的第一步」。

外交部回應岸田文雄當選


對於岸田文雄當選日本自民黨總裁，將出任首相，外交部回應：中方願同日本新一屆執政團隊一道，推動中日關系沿著正確方向發展。

岸田文雄簡介：

今年64歲的岸田文雄出生於日本廣島，畢業於早稻田大學法學部。先後擔任過內閣府特命擔當大臣、外務大臣、自民黨政調會長、自民黨國會對策委員長等職務，現為黨內第五大派閥「岸田派（46人）」領袖。

在前安倍政府內，岸田擔任外長。日經新聞介紹岸田在日本政界是「老實人」，他的特點是願意傾聽選民心聲。從政十年，記錄人民心聲的筆記有30本。

責任編輯：李冰琪

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

相關文章

解放軍最強055驅逐艦巡日本海 日曝監視畫面（多圖）
2021/08/24
解放軍最強055驅逐艦巡日本海 日曝監視畫面（多圖）
美航母卡爾文森18年後再停泊日本 謀牽制中國？
2021/08/29
美航母卡爾文森18年後再停泊日本 謀牽制中國？
【內地疫情】連續4日本土零新增 省內無中高風險地區可恢復跨省遊
2021/09/01
【內地疫情】連續4日本土零新增 省內無中高風險地區可恢復跨省遊
傳揚日本文化毀民族自尊心 大連日本風情街開業不久便停業
2021/09/03
傳揚日本文化毀民族自尊心 大連日本風情街開業不久便停業
再有演員捲日本神社風波 「山河令」龔俊：我吃雪糕路過
2021/09/10
再有演員捲日本神社風波 「山河令」龔俊：我吃雪糕路過

你可能感興趣

解放軍最強055驅逐艦巡日本海 日曝監視畫面（多圖）
13:18 2021/08/24
解放軍最強055驅逐艦巡日本海 日曝監視畫面（多圖）
美航母卡爾文森18年後再停泊日本 謀牽制中國？
17:20 2021/08/29
美航母卡爾文森18年後再停泊日本 謀牽制中國？
【內地疫情】連續4日本土零新增 省內無中高風險地區可恢復跨省遊
11:59 2021/09/01
【內地疫情】連續4日本土零新增 省內無中高風險地區可恢復跨省遊
國際關係 台灣 美國 北京 日本 香港 台灣海峽 英國廣播公司 菅義偉 東亞

上一篇文章

限電限產下中國經濟添壓 宏觀政策轉向或看這時間點

下一篇文章

國家人權行動計劃評估報告出爐 全面實施超額完成
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

中國太空站快迎來外國太空人？神舟十二號原來搭了這兩國國旗
中國太空站快迎來外國太空人？神舟十二號原來搭了這兩國國旗
限電是「國家在下一盤大棋」？央視斥亂帶節奏「低級紅高級黑」
限電是「國家在下一盤大棋」？央視斥亂帶節奏「低級紅高級黑」
【珠海航展】期待已久！殲20換裝國產發動機表演 還有這些改進
【珠海航展】期待已久！殲20換裝國產發動機表演 還有這些改進
基辛格訪華翻版 美國高管據報密訪北京新疆 促成中美趨和
基辛格訪華翻版 美國高管據報密訪北京新疆 促成中美趨和
【珠海航展】官方首曝殲20性能數據！霹靂15導彈射程達這個數
【珠海航展】官方首曝殲20性能數據！霹靂15導彈射程達這個數
【珠海航展】殲16D電子戰飛機曝光 美媒：強過美軍「咆哮者」
【珠海航展】殲16D電子戰飛機曝光 美媒：強過美軍「咆哮者」