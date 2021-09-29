中歐高級別戰略對話 王毅：美英澳核潛艇合作帶來隱患

國務委員兼外長王毅周二（28日）以視像方式，與歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell ），共同主持第十一輪中歐高級別戰略對話。王毅在會上表示，美英澳3國成立新印太聯盟「AUKUS」，計劃開展核潛艇合作將帶來隱患。他亦提及，中歐雙方交往應擴大合作面，減少對手面，合作應對共同挑戰。

▲ 王毅與博雷利舉行中歐高級別戰略對話。

王毅指出，美國、英國和澳洲結成三方安全夥伴關係並計劃開展核潛艇合作，將為地區和平穩定和國際秩序帶來三大隱患，包括冷戰回潮，加劇地緣緊張；激發軍備競賽，推高軍事衝突風險；以及帶來巨大核擴散的風險。

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王毅批評美方一方面以發展核技術為由，制裁打壓一些國家，另一方面自己又公然向無核國家轉移核技術，是典型的雙重標準及藐視規則。他呼籲美英澳3國順應時代潮流，改弦更張，為地區和平穩定發揮建設性作用。

王毅提一中原則 為中歐發展關係的政治基礎

此外，王毅表示，中歐雙方交往應當堅持相互尊重、求同存異，擴大合作面，減少對手面，合作應對疫情、氣候變化等共同挑戰。雙方亦要籌備好下階段中歐高層交往，為雙邊關係發展注入新動力；深化疫苗合作，持續推進科技創新、金融、能源、農業等合作。近期中歐之間接觸對話增多，達成不少共識，有助增進了解、擴大互信、減少誤判。中歐要鞏固好這一積極勢頭，增進政治互信，妥善管控分歧。

雙方亦就人權問題交換意見。王毅表示，中方願意在平等和相互尊重基礎上，與各國開展人權對話與合作，但不接受人權「教師爺」，反對以人權為藉口干涉別國內部事務。在涉台問題上，王毅強調「一個中國」原則是國際社會普遍共識，也是中國同歐盟及成員國發展關係的政治基礎，「基礎不牢，地動山搖」。

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據中國外交部網站，博雷利表示，歐方願同中方一道，籌備好下階段雙方高層交往，為歐中關係發展提供政治引領。歐方將尊重中國主權，無意借此向中方說教；始終奉行一個中國政策，是歐中關係的重要基石，歐方不會同台灣地區開展官方交往。

而歐盟對外事務部聲明指出，博雷利與王毅討論人權議題時，有談及香港及新疆的情況。博雷利並希望年底前恢復雙邊人權論壇，稱這對解決歐中分歧極為重要。

歐盟聲明亦指博雷利表示，歐盟及其成員國認為台灣是理念相近的重要經濟夥伴，在恪守「一中」原則同時，有興趣與台灣發展合作，但不承認其國家地位。

責任編輯：易燕丹

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