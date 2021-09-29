限電限產下中國經濟添壓 宏觀政策轉向或看這時間點

在限電限產、房地產高壓調控、零容忍抗疫下，中國經濟勢受擾動。路透社報道，中國經濟下行壓力突顯，第三季GDP環比負增長概率上升，宏觀政策重心何時轉向備受關注。

分析指出，要關注10底分析研究經濟工作的中央政治局會議，或會釋出邊際寬鬆信號；但有分析認為，目前失業率相對穩定，出口增速持續亮眼，壓力尚可承受，或到年底再放寬政策。

不過，報道認為，即使政策重心轉向穩增長，也不能期望大幅放鬆政策，料會加大定向支持簿弱環節、托底中小企避免大規模失業，及加快債券發行推進基建等。強監管可望調整步調，但房地產調控不會顯著放鬆。

GDP按季轉負可能性加大

渣打銀行首席經濟學家、大中華區研究部主管丁爽表示，最重要是看失業率，GDP也是重要指標。而目前失業率相對穩定，但突然限電限產，令第三季GDP環比負增長可能性加大，若真的轉負，政策重心可能轉變。

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他解釋，決策層對經濟放緩的容忍度提高，但仍要搞好兩年宏觀政策的銜接，保持經濟運行在合理區間；若下半年經濟下行太快，季度增長就可能滑出合理區間。

中原銀行首席經濟學家王軍認為，第三季GDP按季計可能在零下方，開啟新的下行周期，疫後強勢復甦基本結束。

國家統計局將於10月18日公布中國第三季GDP數據。中國今年第二季GDP按年增長7.9%，按季計增長1.3%。

10月政治局會議或釋寬鬆信號 最重要看中央經濟工作會議

路透報道指出，10月底召開的中央政治局會議，將是觀察中國宏觀政策走向的重要節點。11月則將迎來中共十九屆六中全會，12月還有為明年經濟工作定調的中央政治局會議及中央經濟工作會議。

麥格理大中華區首席經濟學家胡偉俊指出，由於中國經濟數據可能非常令人失望，料10月政治局會議會有更多邊際寬鬆信號。而12月會議更加重要，料會設定5%為明年經濟增長的底線目標。明年中共二十大召開需要穩定，而且實現2035年GDP翻一番目標也要2021-2035年均經濟增速在4.7%。

他認為，明年政策重心或重回穩增長，信貸增速有望加快，有助緩解房地產壓力，並穩住經濟放緩勢頭。

保銀資本管理公司首席經濟學家張智威則認為，政策調整只是時間問題，一直沒有放寬是因為經濟壓力未夠大，失業率相對穩定，出口增速持續亮眼，政府可能認為壓力尚可承受，或到年底再放寬政策。

事實上，路透指出，盡管經濟下行跡象增多，但中國政府似乎很有定力，地產仍面臨「三道紅線」約束，能源密集企業面臨限電，零容忍的抗疫政策一如既往。王軍也稱，高層目前不太緊張增速，真的是跨周期調節，要看長遠，不能有壓力就回到高碳等老路，硬著頭皮往前衝。

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責任編輯：林佩怡

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