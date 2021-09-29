  • 31°C
香港時間 : 2021929日 (三) 18:15
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

孟晚舟事件後 華春瑩：中美還有大大小小的「刺」需拔出

國情動向 17:39 2021/09/29

分享：

華為副董事長孟晚舟獲釋後，中美關係被指拔出一根刺，外界關注中美領導人在今年G20峰會見面的可能性會否增大。在北京，外交部發言人華春瑩周三（29日）表示，中美關係還存在大大小小的「刺」，都需要拔出。

對於元首間的接觸，華春瑩表示，這要通過雙方商談來確定，目前中方沒有消息可供發布。

她稱，中方通過各種渠道都向美方表達，希望美方能夠重視中方的關切，採取切實的行動。中方並在天津會晤當中提出了「兩個清單」，重申希望通過共同努力，能夠讓「兩個清單」盡快清零。

促美停止打壓中企

另外，美國聯邦通信委員會（FCC）日前表示，將啟動一項19億美元的計劃，向大部分美國農村電信運營商提供補償，以幫助他們拆除華為和中興通訊的網絡設備。

華春瑩批評，美方不斷詆毀抹黑華為和其他中國企業，但從沒有拿出任何真憑實據。所謂「國家安全」不過是美國對中國的高技術企業實施國家霸凌、實施貿易保護主義的拙劣藉口。

她促美方糾正錯誤，停止濫用國家力量，編造莫須有的罪名，不擇手段地打壓中國企業，中國政府將繼續堅定地維護中國企業的合法權益。

耗資19億美元 美國將啟動拆除華為中興等中企設備計劃 

美國恐用孟晚舟口供進一步狙擊華為 商務部長早說了這話

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

相關文章

孟晚舟回國後 華為發布任正非講話：吸引「高鼻子」人才來華工作
今日
孟晚舟回國後 華為發布任正非講話：吸引「高鼻子」人才來華工作
孟晚舟獲釋回國 中美加關係怎麼走？
2021/09/26
孟晚舟獲釋回國 中美加關係怎麼走？
華春瑩再談孟晚舟回國：是中國人民、正義力量的勝利
2021/09/27
華春瑩再談孟晚舟回國：是中國人民、正義力量的勝利
耗資19億美元 美國將啟動拆除華為中興等中企設備計劃
2021/09/28
耗資19億美元 美國將啟動拆除華為中興等中企設備計劃
美國恐用孟晚舟口供進一步狙擊華為 商務部長早說了這話
2021/09/25
美國恐用孟晚舟口供進一步狙擊華為 商務部長早說了這話

你可能感興趣

孟晚舟回國後 華為發布任正非講話：吸引「高鼻子」人才來華工作
今日 11:46
孟晚舟回國後 華為發布任正非講話：吸引「高鼻子」人才來華工作
孟晚舟獲釋回國 中美加關係怎麼走？
15:38 2021/09/26
孟晚舟獲釋回國 中美加關係怎麼走？
華春瑩再談孟晚舟回國：是中國人民、正義力量的勝利
16:45 2021/09/27
華春瑩再談孟晚舟回國：是中國人民、正義力量的勝利
政治 華春瑩 外交 孟晚舟 中美關係 北京 華為 美國 貿易 美元

下一篇文章

限電限產下中國經濟添壓 宏觀政策轉向或看這時間點
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【珠海航展】殲16D電子戰飛機曝光 美媒：強過美軍「咆哮者」
【珠海航展】殲16D電子戰飛機曝光 美媒：強過美軍「咆哮者」
【珠海航展】官方首曝殲20性能數據！霹靂15導彈射程達這個數
【珠海航展】官方首曝殲20性能數據！霹靂15導彈射程達這個數
中國太空站快迎來外國太空人？神舟十二號原來搭了這兩國國旗
中國太空站快迎來外國太空人？神舟十二號原來搭了這兩國國旗
基辛格訪華翻版 美國高管據報密訪北京新疆 促成中美趨和
基辛格訪華翻版 美國高管據報密訪北京新疆 促成中美趨和
限電是「國家在下一盤大棋」？央視斥亂帶節奏「低級紅高級黑」
限電是「國家在下一盤大棋」？央視斥亂帶節奏「低級紅高級黑」
【珠海航展】期待已久！殲20換裝國產發動機表演 還有這些改進
【珠海航展】期待已久！殲20換裝國產發動機表演 還有這些改進