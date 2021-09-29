孟晚舟事件後 華春瑩：中美還有大大小小的「刺」需拔出

華為副董事長孟晚舟獲釋後，中美關係被指拔出一根刺，外界關注中美領導人在今年G20峰會見面的可能性會否增大。在北京，外交部發言人華春瑩周三（29日）表示，中美關係還存在大大小小的「刺」，都需要拔出。

對於元首間的接觸，華春瑩表示，這要通過雙方商談來確定，目前中方沒有消息可供發布。

她稱，中方通過各種渠道都向美方表達，希望美方能夠重視中方的關切，採取切實的行動。中方並在天津會晤當中提出了「兩個清單」，重申希望通過共同努力，能夠讓「兩個清單」盡快清零。

促美停止打壓中企

另外，美國聯邦通信委員會（FCC）日前表示，將啟動一項19億美元的計劃，向大部分美國農村電信運營商提供補償，以幫助他們拆除華為和中興通訊的網絡設備。

華春瑩批評，美方不斷詆毀抹黑華為和其他中國企業，但從沒有拿出任何真憑實據。所謂「國家安全」不過是美國對中國的高技術企業實施國家霸凌、實施貿易保護主義的拙劣藉口。

她促美方糾正錯誤，停止濫用國家力量，編造莫須有的罪名，不擇手段地打壓中國企業，中國政府將繼續堅定地維護中國企業的合法權益。

耗資19億美元 美國將啟動拆除華為中興等中企設備計劃

美國恐用孟晚舟口供進一步狙擊華為 商務部長早說了這話

責任編輯：林佩怡

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