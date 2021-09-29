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【多地限電】發改委：有序增加煤炭進口 有能力保障溫暖過冬

國情動向 18:34 2021/09/29

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內地多地限電持續，國家發改委表示，將依法依規釋放煤炭先進產能，有序增加煤炭進口，盡力增加國內天然氣產量，強調有資源、有條件、有能力保障人民群眾溫暖過冬。

國家發展改革委經濟運行調節局負責人表示，針對近期能源供需偏緊，正會同有關方面多措並舉加強供需調節，重點從六個方面採取措施，確保今冬明春能源穩定供應、居民用能安全：

一、多渠道增加能源保供資源。依法依規釋放煤炭先進產能，有序增加煤炭進口，盡力增加國內天然氣產量，保持中亞管道氣進口穩定，壓實責任保障煤電氣電機組應發盡發

二、發揮好中長期合同「壓艙石」作用。推動發電供熱用煤中長期合同直保全覆蓋，全面簽訂年度和供暖季供氣合同，及早鎖定資源

三、進一步做好有序用能工作。指導地方科學合理制定有序用能方案，完善動態調整機制，切實做到用戶知情、合同約定，確保方案可執行、可操作，科學實施。堅守民生用能保供底線，堅決避免壓限居民用能的情況發生

四、發揮好能源儲備和應急保障能力的重要作用。督促電廠在供暖季前將存煤提高到安全水平之上，加快推進應急備用和調峰電源能力建設，嚴格落實儲氣設施注氣進度，確保入冬前注滿

五、合理疏導用能成本。在確保民生、農業、公益性領域用能價格穩定的情況下，嚴格按價格政策合理疏導能源企業生產運行成本

六、有效控制不合理能源需求。堅決遏制「兩高」項目不合理用能需求，推動主要耗煤行業節煤限煤

當局表示，今年冬季，受經濟穩定增長、取暖用電快速增加等因素影響，預計全國最高用電負荷將逐步攀升，有可能超過今年夏季和去年冬季峰值。會做好發電用煤用氣保障，做好入冬前煤炭、天然氣儲備，保障發電用煤用氣充足供應。並按價格政策合理疏導發電成本，讓更多電量進入市場交易。科學制定實施有序用電方案，嚴禁拉閘限電。

針對民生，發改委表示，民生用能佔全部用電的不到20%，民生用氣佔全部用氣不到50%，有能力、有條件給予全額保障，而民生用電用氣價格將嚴格按價格政策保持基本穩定。同時，統籌協調好保障民生和部分工商業生產用能的關係，必要時科學有序實施「壓非保民」，既要兜住民生用能底線，也要把對經濟社會發展的影響降到最低。

天氣嚴寒 向東北傾斜資源

對於今冬明春採暖季煤炭供需，當局表示，在確保安全的前提下全力增產增供，同時支持具備條件的優質產能煤礦，釋放先進產能。亦會適度增加煤炭進口，有效補充國內供應。此外，嚴厲查處哄抬價格等違規行為，穩定社會預期。

至於東北地區，發改委表示，將會同相關部門加大協調力度，向東北地區傾斜資源，全力保障東北能源運行平穩。確保居民、農業等民生領域用戶用電不受影響，並鼓勵和引導用戶主動錯峰用電。

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責任編輯：林佩怡

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