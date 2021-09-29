保煤炭供應 山西與14省市簽保供合同

據新華社9月29日消息，山西省保供十四省區市四季度煤炭中長期合同對接簽訂會在山西太原舉行。山西與河北、山東等14個省區市簽訂煤炭中長期合同，保障能源供應。因電力供應與煤價關係緊密，分析指此舉有助緩解煤炭供需矛盾及電力供應緊張，確保民眾溫暖過冬。

山西是國內產煤第一大省。簽訂煤炭中長期合同是中國推行的一項穩定煤炭供需平衡、平抑煤價過快上漲的措施。按照相關要求，中央駐晉企業將保供天津、福建、河北、廣東、遼寧等5個省市；晉能控股集團對接廣西、江蘇、吉林、安徽、上海、浙江等6個省區市；山西焦煤集團承擔河南省保供任務；華陽新材料集團承擔海南省保供任務；潞安化工集團承擔山東省保供任務；其餘保供任務由山西省各市煤炭企業承擔。

山西省能源局局長姚少峰表示，供需雙方要嚴格按照任務分工進行合同洽談，承擔保供任務的企業要不打折扣落實保供任務合同量，合同簽訂率要達到100%。供需雙方要將中長期合同分解到月，合理安排發運、接卸計劃，保證履約率。

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煤炭供給影響電力供應

今年以來，全國煤炭市場出現了供應偏緊、煤價高企的局面。新華社報道，業內人士指出，造成多地限電主要原因有兩點：一是沿海省市疫後經濟復甦強勁，電力需求快速增長；二是煤炭價格大漲，煤炭供應緊張，火電企業虧損，發電出力不足。

內地中新社報道，分析指此次舉辦煤炭保供中長期合同對接簽訂會，將對緩解煤炭供需矛盾、穩定煤炭價格、促進煤炭行業健康發展、確保民眾安全溫暖過冬具積極意義。

責任編輯：袁瑋婧

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