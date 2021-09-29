內地房地產行業人才需求萎縮 業內跳槽100多人搶1個職位

恆大財務危機震動了整個內房業，行業的不景氣影響了人才的需求。據第一財經報道，目前市場上僅有少數幾家穩健型房企開放著招聘通道，其余大部分公司的需求為零。此外，有業內人士稱，招聘一個職位，曾收到100多份簡歷。

幾年間房地產多家公司從擴招變裁員

據報道，今年以來，鑒於大多數房地產企業采取主動縮表收緊戰線的緊縮性戰略，致使房地產行業的人才需求量大幅下降，地產相關人員在職場上找工作的難度亦較過去幾年顯著提升。

綜合多位獵頭消息顯示，過去幾年地產快速擴張，各家公司都大肆進人，甚至不惜高新挖人，使得地產從業者薪酬逐年攀升，但今年人力市場的風向徹底掉頭，多數跳槽人員都是都是平級或降薪跳槽，行業整體降薪趨勢明顯。

一位行業人士稱，下半年比上半年的數據更差，因為不少公司是在七八月之後才啟動了裁員計劃的。據悉，目前市場上僅有少數幾家穩健型房企開放著招聘通道，其余大部分公司的需求為零。

據悉，房企新一輪裁員降薪，主要源於企業縮減行政開支等管理費用的訴求，在行業景氣周期時，管理成本往往是被忽視的小錢，但當景氣不再，「小錢」在老板心裏就變成了「大錢」。

恒大危機 多家外資金融機構這樣看

環時總編胡錫進：恒大一旦破產 不會引發金融風暴

公司各個階層無一倖免

內部降薪，一直是房企縮減開支的手段之一。疫情期間，房企現金緊縮，許多企業都采取了類似方式，暫時度過難關。但2021年以來，房企降薪裁員的消息依然層出不窮，背後傳達出的信號，已悄然不同。

比如一家正處於資金債務旋渦中的大型房企，已於8月推出了中高層的降薪計劃，具體執行標準為，中層減薪10%，高層降薪一半。

綜合多位獵頭人士的信息顯示，為了控製管理成本，今年大部分公司都減少了升職的數量，薪酬調整幅度開始降低，例如華東一家相對穩健型公司，以前每年可以保證員工10%薪酬增長，但今年的平均薪酬調整僅在5%-8%。

據了解，不少地產企業都采取了基本工資+績效獎勵相結合的薪酬結構，且績效獎勵占比極高。過去幾年，房企銷售增長績效連連提升，不少中高層管理人員可在年底獲得不菲的獎勵，這樣的獎金從數十萬到數千萬不等。但在今年行情急轉直下之後，績效獎勵能否在年終繼續發放，都變得沒有保證。

更有地產從業者感歎：「目前沒有降薪，能夠保證每月按時發放工資的公司，都已經是好公司，至於獎金就不作考慮了。」

央行、銀保監等部門提「穩地價、穩房價、穩預期」目標

人行貨幣政策委員會：經濟恢復仍不穩固 提房地產要維護這事

業內跳槽難轉行成出路

據了解，在當下的調整和裁員中，投資口及後勤支持部門，一般是各家公司率先優化減員的主要區域。有獵頭稱：「舉個例子，前幾年各家公司到處挖品牌口的人，但近期有一個職位放出來，我們收到了100多份簡歷，有一些職位較高的人都投了簡歷。」

獵聘網統計數據顯示，上半年房地產相關行業求職者數量居各行業之首，人員占比高達14.73%，但新增職位數不增反降，人才需求度明顯下降，這意味著相當比例的地產失業人員只能轉行就業。

不過，想要想徹底轉型也並非易事。獵聘網統計數據顯示，地產行業80%的人跳槽後，還是繼續在業內發展，僅有少部分能夠轉行，如2.3%去了互聯網，2.9%的人去乙方，1%的人去金融行業。

責任編輯：李冰琪

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁