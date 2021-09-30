限電限產及疫情衝擊 中國9月官方製造業PMI報49.6陷收縮（第二版）

國家統計局公佈，中國9月製造業採購經理指數（PMI）報49.6，低於預期的50，降至臨界點以下並跌至年內低位，8月製造業為50.1。9月製造業PMI降至臨界點以下，製造業景氣水平有所回落。50為指數的分水嶺，製造業PMI高於50代表行業活動擴張，低於50反映製造業活動收縮。

據路透報道，9月中方官方製造業PMI刷新去年2月以來最低水平，並是19個月來首次跌入萎縮區域，凸顯疫情散發和能耗雙控等衝擊。

9月非製造業商務活動指數，以及綜合PMI產出指數分別報53.2和51.7，分別高於8月5.7和2.8個百分點，重回擴張區間。

國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河表示，9月製造業PMI降至臨界點以下，反映供需兩端放緩。生產指數和新訂單指數分別為49.5和49.3，比上月下降1.4和0.3個百分點，均為年內低點，其中新訂單指數連續兩個月位於收縮區間，反映製造業生產活動和市場需求總體放緩。

從行業情況看，石油煤炭及其他燃料加工、化學纖維及橡膠塑料製品、黑色金屬冶煉及壓延加工等高耗能行業兩個指數均低於45.0%，顯示供需明顯回落。

從企業規模看，大型企業PMI為50.4，比上月微升0.1個百分點，繼續高於臨界點；中型企業PMI為49.7，比上月下降1.5個百分點，低於臨界點；小型企業PMI為47.5，比上月下降0.7個百分點，低於臨界點。

從分類指數看，在構成製造業PMI的5個分類指數中，生產指數、新訂單指數、原材料庫存指數、從業人員指數和供應商配送時間指數均低於臨界點。

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責任編輯：連兆鋒