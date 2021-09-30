【多地限電】廣東明起調整電價 中煤協會：前景不容樂觀

《央視財經》報道，廣東省將從10月1日起，拉大峰谷的電價差，尖峰電價在峰谷分時電價的峰段電價基礎上上浮25%。中國煤炭工業協會周三（29日）發布通知，要求進一步做好電煤保供工作。通知中指出，目前國內電煤供應持續偏緊，電廠存煤明顯偏低，預計迎峰度冬期間電煤供應前景不容樂觀。

據廣東省發改委發布的《關於進一步完善我省峰谷分時電價政策有關問題的通知》顯示，從10月1日起，廣東省將拉大峰谷電價差，峰平谷比價從現行的1.65:1:0.5調整為1.7:1:0.38。南方電網廣東電網公司客戶服務中心副總經理陶飛達表示，尖峰電價在峰谷分時電價的峰段電價基礎上上浮25%。峰谷分時電價政策與尖峰電價實施範圍均不包括居民用戶；居民用戶可自主選擇是否執行峰谷分時電價政策。

根據廣東省電力系統運行實際情況，全省統一劃分峰谷分時電價時段，高峰時段為10時至12時、14時至19時；低谷時段為0時至8時；其餘時段為平段。

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中國煤炭工業協會、中國煤炭運銷協會29日發布《關於進一步做好電煤保供工作的通知》，通知要求，要充分認識電煤保供的緊迫性，確保已簽電煤長協合同履約率，全力增加電煤供應量，做好長協合同全覆蓋，協助市場運行監測。

通知指出，各煤炭企業應迅速統一思想，充分認識電煤保供的重要性和緊迫性，進一步提高電煤供應保障能力。各企業要深挖電煤增產潛力，全力增加電煤供應量，對非重點、非長協、高耗能等用戶企業適時適度調整銷售策略。

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責任編輯：袁瑋婧

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