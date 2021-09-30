9月財新中國製造業PMI回升至50 經濟下行壓力仍較大

9月財新中國製造業採購經理指數（PMI）回升至50，落在榮枯線上，但仍為17個月來次低。分析指出，製造業景氣回升幅度有限，經濟下行壓力依然較大，疫情對製造業供需和流通的影響持續，而原材料價格持續高企，限電限產措施亦制約生產。

財新公布，9月財新製造業PMI上升0.8個百分點至50.0。這與官方製造業PMI並不一致。國家統計局公布，9月製造業PMI錄得49.6，低於8月0.5個百分點，是去年3月以來首次落入收縮區間。

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供給收縮 消費及出口較弱

9月財新中國製造業PMI顯示，製造業供給繼續收縮，因疫情局部反覆及原材料供給不足，製造業生產指數連續第二個月位於收縮區間，降幅略收窄。

需求則邊際改善，新訂單指數3個月來首次處於擴張區間，銷量上升的企業普遍反映客戶數量增長。惟內需分化，中間品類與投資品類的新訂單恢復增長，消費品需求萎靡。此外，外需較薄弱，9月新出口訂單指數連續第二個月在收縮區間，並較8月輕微加劇。受調查企業普遍表示，海外疫情加劇及航運困難令出口銷售受挫。

由於供給放緩、需求擴張幅度有限，9月就業指數在收縮區間繼續下降。

價格方面，9月製造業購進價格指數連續16個月位於擴張區間，並錄得4個月以來最高。調查企業反映，成本增加主要源於能源、工業金屬、電子原材料產品價格大幅上漲。出廠價格指數也上揚，增速3個月以來最高，顯示由於需求尚可，成本端壓力可以部分傳導至下游。

疫情拖累需求 限電限產制約凸顯

調查顯示，製造業企業對未來1年仍保持樂觀，預期指數升至3個月來最高。企業預期，市況改善、新產品發布、加大增加產能、全球疫情受控等，將會帶動產能增長。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，9月財新中國製造業PMI恰好落於榮枯線上，經濟下行壓力依然較大。

一方面，新冠疫情對製造業需求、供給、流通的影響持續，海外疫情和運力緊張令外需拖累總需求，疫情管控對物流阻斷明顯，內需分化，折射消費者購買力的不足。另一方面，供給約束凸顯，原材料價格持續高企，限產措施亦制約生產，進而擠壓就業，最終弱化需求。

他指出，未來數月政策重點應圍繞完善疫情防控和緩解供給側壓力，在促進就業、維持原材料價格穩定、保障供給平穩有序、能耗雙控達標等多目標中尋找平衡點。

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責任編輯：林佩怡

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