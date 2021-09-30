中美軍方高層官員會談 國防部：樂見合作、直面分歧（第二版）

中美軍方高層官員舉行視像會談。據美國國防部聲明，雙方就一系列防務問題坦誠、深入討論，並同意保持溝通渠道開放。中國國防部稱，發展兩軍關係有原則，中方主權、尊嚴和核心利益不容侵犯，中方歡迎溝通、樂見合作、直面分歧、反對脅迫，促美改正錯誤。

*16：00 新增中國國防部回應

美國國防部聲明表示，國防部中國事務副助理部長蔡斯（Michael Chase），與中國中央軍委國際軍事合作辦公室副主任黃雪平，周二及周三（28及29日）透過視像舉行第16輪國防政策協調會談。據悉對上一次舉行會談是去年1月。

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聲明指出，會談期間，雙方就一系列影響美中防務關係的議題，坦率、深入、開放討論，並確認保持溝通管道暢通的共識。美方還明確承諾維護與印太地區盟友與夥伴的共同原則。

聲明並稱，這次會談是拜登政府與中方保持溝通、負責任應對中美競爭的重要部分。

美對華挑釁 兩軍仍保持溝通

中國國防部發言人吳謙周四（30日）表示，美方不斷對華挑釁遏壓，令中美兩軍關係面臨不少困難挑戰，但兩軍之間始終保持著溝通。 在8月19日，中央軍委國際軍事合作辦公室領導與美國防部助理部長幫辦視像通話，連同28、29日的會談，雙方就兩國兩軍關係和共同關心的問題深入交換意見。

他說，美方在自我認知、對華認知、對當今世界的認知上，出現嚴重問題，是造成當前兩軍關係困難局面的根源。希望美方拿出勇氣，改正錯誤，與中方一道，答好中美關係如何搞好這道必答題，共同造福於兩國人民和世界人民。

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責任編輯：林佩怡

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