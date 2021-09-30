▲ 【珠海航展】中國航母隱形戰機來了!?「今年就能看到下代艦載機」

珠海航展舉行之際，中國航母現役艦載機殲-15總設計師孫聰預告，表示解放軍新一代艦載戰鬥機「今年就能看到」。孫聰也是中國研發第二款隱形戰機，至今未有服役的FC-31（「殲-31」）總設計師。孫聰所言很可能意味，FC-31會如外界所料放上航母，成為中國的隱形艦載戰鬥機。

孫聰等多位中國飛機設計師周三（29日）出席珠海航展媒體見面會，中國下一代航母艦載機是為傳媒關注一大焦點。

有記者提問，下一代航母艦載機何時能和大家見面？殲-15、FC-31總設計師孫聰說：「別著急，等著吧！很快就有了！」

孫聰接著表示：「航母艦載機很快就有下一代了，不用過今年就能看到！」

鑑於殲-15已是現役，深度改進也很難成為「下一代」艦載機，那麼除非有關方面還在秘密研發一款從未曝光的全新飛機，孫聰所言很可能意味，FC-31就會成為中國下一代艦載機。

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值得注意的是，FC-31亦以大比例模型的方式，出現在今屆珠海航展展館內。但這個FC-31模型未見降落航母所需的尾鉤，前起落架也沒有連接航母彈射器的裝置，反映並未代表潛在的艦載機版本。

FC-31旁邊的，則是中國空軍現役明星武器，霹靂-15遠程空對空導彈的外銷出口版本PL-15E，以及紅外短程空中格鬥導彈霹靂-10的出口版PL-10E。

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FC-31綽號「鶻鷹」，2012年首飛，是為繼殲-20後，中國研發的第二款隱形戰鬥機。

FC-31與殲-20同樣配置雙發動機，但定位是中型戰鬥機，體積小於重型戰鬥機殲-20。美國海軍現役艦載機F/A-18及F-35C，也屬於中型戰鬥機。

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FC-31至今未有在解放軍中服役，因此型號不以「殲」字命名，「殲-31」都是坊間簡稱或帶有混淆的稱呼。

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近期亦有不少迹象指向FC-31會「上艦」成為中國海軍艦載機。照片顯示，FC-31年中出現了在武漢1：1水泥航母上，相信是要測試飛機在航母甲板上的運作流程和兼容性。

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武漢水泥航母的艦島（上層建築）亦已更新，與建造中的003型航母相同。003型航母亦接近完工，已經安裝彈射器。

可見種種迹象說明，中國解放軍很可能快將擁有，彈射起飛的艦載隱形戰鬥機。

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責任編輯：連兆鋒